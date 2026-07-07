Imponen coerción a odontólogo y asistente por presunta mala práctica en La Vega

El abogado de la defensa, Luis Daniel de Leon, quien expresó que la gravedad de los hechos justificaba la imposición de prisión preventiva. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ )

El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega impuso este martes presentación periódica y garantía económica como medidas de coerción contra un odontólogo y su asistente, investigados por presuntas malas prácticas que habrían provocado lesiones permanentes a una paciente.

El tribunal dispuso una garantía económica de RD$75,000 para Franklin José Almánzar y de RD$20,000 para William Almánzar, ambas mediante la modalidad de depósito en el Banco Agrícola.

Además, los imputados deberán cumplir con la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales.

Tras conocer la decisión, el presidente provincial del Colegio Médico Dominicano en La Vega, Miguel Thevenin, valoró la medida al considerar que permitirá que el proceso continúe mientras se profundizan las investigaciones.

"Entendemos que es una decisión muy prudente y atinada de parte del tribunal porque ahora, mediante esta modalidad, se puede investigar de una manera profunda el accionar de lo sucedido", expresó.

Cuestionamiento a la decisión

En contraste, la defensa de la víctima, Milka Eunice Mercedes, manifestó su desacuerdo con la decisión.

El abogado Luis Daniel de León sostuvo que la gravedad de los hechos justificaba la imposición de prisión preventiva.

"El hecho es bastante grave y ameritaba prisión preventiva", afirmó el jurista al reaccionar a la decisión.

Detalles de la acusación

De acuerdo con la investigación, Franklin José Almánzar presuntamente ejercía la odontología sin exequátur en el consultorio de su hermano William Almánzar, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la calle Duarte, de La Vega.

El expediente establece que la paciente acudió al consultorio el pasado 17 de enero y que, tras el procedimiento, presentó complicaciones médicas, entre ellas daños nerviosos y edema facial, conforme a las certificaciones médicas incorporadas al proceso.

El Ministerio Público no informó si recurrirá en apelación la decisión adoptada por el tribunal.

Mientras se conocía la medida, decenas de médicos se concentraron en las afueras del Palacio de Justicia de La Vega para expresar su respaldo a los imputados.