Participación Ciudadana rechaza extender el plazo para la entrada en vigor del Código Penal

Participación Ciudadana indicó que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo trabaja en un anteproyecto para corregir las deficiencias identificadas en la legislación. ( FUENTE EXTERNA )

Participación Ciudadana consideró que el nuevo Código Penal debe entrar en vigor una vez concluya el período de vacatio legis que le fue otorgado, pese a reconocer que la normativa presenta debilidades que deben ser corregidas.

La organización sostuvo que extender el plazo para la entrada en vigencia del código no constituye un buen precedente y planteó que las modificaciones pueden realizarse antes o después de que la ley comience a aplicarse, ya sea mediante el Congreso Nacional o a través de decisiones del Tribunal Constitucional.

Quiere las tres causales

Entre las correcciones que considera necesarias citó la inclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo como eximentes de responsabilidad penal y la despenalización de la difamación, la injuria y el ultraje, al entender que ello fortalecería la libertad de expresión, la difusión del pensamiento y el ejercicio del periodismo.

No obstante, destacó que el nuevo Código Penal incorpora alrededor de 70 nuevos tipos penales, entre ellos el feminicidio, los cibercrímenes, delitos financieros y de corrupción, así como figuras como el sicariato, el autosecuestro, la obstrucción de la justicia, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad.

En materia de corrupción, resaltó que la legislación tipifica nuevas conductas delictivas, endurece las sanciones cuando concurren varias infracciones y fija en 20 años el plazo de prescripción para los delitos contra el patrimonio público.

Participación Ciudadana indicó, además, que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo trabaja en un anteproyecto para corregir las deficiencias identificadas en la legislación, por lo que espera que la iniciativa sea sometida al Congreso Nacional a la mayor brevedad.

¿Qué es el vacatio legis?

El vacatio legis es el período que transcurre entre la publicación de una ley y su entrada en vigor. Este plazo permite que ciudadanos, instituciones y autoridades conozcan la nueva normativa y se preparen para su aplicación. El nuevo Código Penal fue promulgado por el presidente Luis Abinader el tres de agosto de 2025 pasado y se le otorgó un año para su entrada en vigencia.

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