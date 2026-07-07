Proponen unificar al Ministerio Público para impulsar agenda de reivindicaciones

El fiscalizador Denis Guerrero hizo un llamado a los demás miembros del Ministerio Público para que se unifiquen e impulsen una agenda de reivindicaciones laborales. ( FUENTE EXTERNA )

El fiscalizador Denis Guerrero planteó la necesidad de unificar a fiscales, fiscalizadores y demás miembros del Ministerio Público en el objetivo de impulsar un aumento salarial, gastos de representación e indexación de sueldos en ese órgano de persecución.

Guerrero destacó que la unidad interna es clave para fortalecer la voz del Ministerio Público y lograr que estas demandas sean atendidas, asegurando condiciones laborales justas y sostenibles para todos los fiscales.

A juicio del fiscalizador, estas reivindicaciones no constituyen privilegios, sino herramientas necesarias para fortalecer la independencia, la eficiencia y la institucionalidad del Ministerio Público.

"Dignificar las condiciones económicas de quienes tienen la responsabilidad de perseguir el delito y defender el interés público es fortalecer la justicia y garantizar un Ministerio Público más independiente, moderno y comprometido con la sociedad", manifestó.

Llama a dejar el miedo

El fiscalizador Denis Guerrero hizo un llamado a los integrantes del Ministerio Público para que dejen de lado el miedo y las diferencias a fin de actuar con una visión colectiva que permita alcanzar mejoras económicas e institucionales en beneficio de toda la entidad.

El representante del Ministerio Público sostuvo que la unidad es la principal herramienta para lograr cambios reales y sostenibles, al considerar que cuando quienes comparten una misma misión trabajan unidos alrededor de objetivos comunes, se hace posible importantes conquistas.

Guerrero explicó que la inflación registrada en los últimos años y el incremento sostenido del costo de vida han reducido significativamente el poder adquisitivo de fiscales y fiscalizadores, situación que hace necesaria la adopción de medidas que garanticen una remuneración acorde con la responsabilidad, el riesgo y la trascendencia de las funciones que desempeñan.

Finalmente, Denis Guerrero reiteró su llamado a todos los integrantes del Ministerio Público a construir una sola voz en defensa de sus derechos y del fortalecimiento institucional.

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