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robo a comerciante Santiago
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Prisión preventiva contra colombiano acusado de integrar banda robó de 1 millón de pesos en Santiago

Otros dos extranjeros recibieron garantía económica y presentación periódica

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Prisión preventiva contra colombiano acusado de integrar banda robó de 1 millón de pesos en Santiago
A prisión colombiano acusado de integrar banda que robó 1 millón de pesos en Santiago. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

El juez de Atención Permanente de Santiago impuso este martes tres meses de prisión preventiva a un colombiano acusado de integrar una banda señalada de robar 1 millón de pesos a un comerciante tras un retiro bancario.

El tribunal también dispuso una garantía económica de 200,000 pesos contra otros dos extranjeros implicados en el robo.

La medida más gravosa fue impuesta contra Jefferson Trujillo Tovar, al considerar que las evidencias presentadas por el Ministerio Público, en especial un video del hecho, muestran que tuvo una participación de mayor relevancia en el caso.

En cambio, Gustavo Andrés Rincón Granados, de 38 años, y Edwin Santiago Osorio Rodríguez, de 26, deberán pagar el referido monto económico cada uno, mediante contrato con el Banco Agrícola. Asimismo, ambos deben presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales.

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Según explicaron abogados presentes en la audiencia, el tribunal diferenció las medidas de coerción tras valorar las pruebas audiovisuales, al entender que Trujillo Tovar desempeñó un papel más determinante en la comisión del hecho.

Detalles del modus operandi

Durante el conocimiento de la medida también se informó que un cuarto presunto integrante de la banda permanece prófugo. Se dijo que el fugitivo habría escapado con parte del dinero sustraído.

  • De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los imputados utilizaban un modus operandi consistente en seguir a personas que retiraban grandes sumas de dinero de entidades bancarias.

Luego les pinchaban uno de los neumáticos del vehículo y, cuando la víctima se detenía para verificar el desperfecto, aprovechaban para sustraer el efectivo y huir.

En este caso, la víctima había retirado 1 millón de pesos de una entidad bancaria antes de ser despojada del dinero mediante esa modalidad.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.