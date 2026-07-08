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El fiscal titular de Santo Domingo Oeste asegura muerte de Darlin Mercado no quedará impune

Llamó a la sociedad a confiar en la investigación que llevan a cabo

  • Marisol Aquino - Twitter
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El fiscal titular de Santo Domingo Oeste asegura muerte de Darlin Mercado no quedará impune
El fiscal de Santo Domingo Oeste, Edward López. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

El titular de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, Edward López, llamó a la sociedad a confiar en la investigación que realizan sobre la muerte de Darlin Mercado Reyes por un agente de la Policía.

López aseguró que no permitirán que el crimen quede impune y que para ello se evalúa la conducta de los demás miembros de la patrulla policial que hacía la requisa de la motocicleta propiedad de la víctima.

Explicó que por esa razón se solicitó que el caso sea declarado complejo para profundizar las indagatorias y someter a cualquier otro miembro de la Policía responsable de la muerte de Mercado Reyes.

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La información fue corroborada por el abogado de los padres de Darlin, quien dijo que los cinco miembros de la patrulla serían sometidos "en la medida que la investigación los pueda involucrar objetivamente".

12 meses de prisión preventiva

El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste envió a la cárcel Las Parras al cabo de la Policía imputado de disparar al joven Darlin Mercado el pasado viernes.

El magistrado Reyes Rodríguez también declaró complejo el caso para extender el tiempo de investigación a los demás miembros de la patrulla y por si hay más integrantes de la Policía envueltos en el homicidio del joven, definido por la comunidad como honesto y trabajador.

  • La prisión preventiva que se dispuso para el cabo José Francisco Moreta Heredia  de un año en la cárcel Las Parras, deberá ser en un área de máxima seguridad del penal, el cual está ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo.

Previo al conocimiento de la medida de coerción, vecinos y parientes del joven se manifestaron demandando justicia y que no fuera enviado a Operaciones Especiales, en donde regularmente se dispone que cumplan la medida los policías.

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Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.