Investigarán a más miembros de la Policía por la muerte de Darlin Mercado

Durante el conocimiento de la solicitud de medida de coerción al cabo de la Policía, un grupo de manifestantes exigió justicia por la muerte de Darlin Mercado Reyex. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La investigación sobre la muerte del joven Darlin Mercado Reyes, el pasado viernes en el sector La Cañada de Guajimía, en Santo Domingo Oeste, fue declarada de tramitación compleja, lo que amplía el plazo de las indagatorias y se pueda verificar si otros policías tienen responsabilidad penal en el crimen.

El juez de la Oficina de Atención Permanente, Reyes Rodríguez, acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público y respaldada por la familia de Darlin, con el propósito de garantizar más tiempo a los fiscales para presentar sus conclusiones y que estas sea más exhaustivas.

El magistrado también dispuso prisión preventiva contra el cabo José Francisco Moreta Heredia, a quien se ve en un video disparar al joven cuando este se le acerca desarmado.

La coerción deberá cumplirla en un área de máxima seguridad de la cárcel Las Parras, ubicada en el municipio de San Antonio de Guerras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/12-meses-de-prision-para-cabo-por-muerte-de-darlin-mercado-6005ae22.jpeg El cabo de la Policía, José Francisco Moreta es trasladado del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste luego de imponérsele prisión preventiva. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/darlin-mercado-policias-frente-al-palacio-de-justicia-foto-estarlin-rosa-992da6dc.jpg Agentes policiales apostados frente al Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste durante el conocimiento de la medida de coerción contra el cabo José Francisco Moreta. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

El pasado lunes la Policía Nacional suspendió de esa institución a cinco agentes, miembros también de la patrulla que actuó en la requisa de la motocicleta de Mercad Reyes por no socorrer la víctima cuando cayó al pavimento. Sin embargo, no fueron sometidos a la justicia.

"No va a quedar impute"

El titular de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, Edward López, llamó a la sociedad a confiar en la investigación que realizan por el deceso del joven, definido por sus conocidos por honesto y trabajador.

López aseguró que no permitirán que el crimen quede impune y que para ello se evalúa la conducta de los demás miembros de la patrulla policial que hacía la requisa de la motocicleta propiedad de la víctima.

"Este hecho no va a quedar impune y vamos hacer todo lo humanamente posible para que no se repita, por ende si va haber un tipo de manifestación no puede ser con violencia, no puede ser incitando a la violencia porque con violencia no vamos a logra nada", sugirió López.

Previo al conocimiento de la medida de coerción, vecinos y parientes del joven se manifestaron demandando justicia y que no fuera enviado a Operaciones Especiales, en donde regularmente se dispone que cumplan la medida los policías.

Darlin Mercado Reyes fue ultimado por el agente de la Policía en el momento que se le acercaba para reclamar por su motocicleta que le fue retenida a un amigo suyo. Falleció instantáneamente.