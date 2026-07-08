Juicio a Jean Alain Rodríguez sigue sin que se debata el fondo

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aún no ha iniciado el conocimiento del fondo de la acusación contra Jean Alain. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

De 36 audiencias celebradas hasta ahora por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el juicio de fondo contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez y otros 14 imputados por presunta corrupción durante su gestión, 30 se han dedicado exclusivamente a conocer incidentes planteados por las defensas y para las réplicas del Ministerio Público a esas peticiones.

El fondo de la acusación aún no ha sido debatido en el Segundo Tribunal Colegiado, que conoce el juicio desde hace más de un año. Tampoco se abordó en el Cuarto Tribunal, cuyos jueces iniciales fueron apartados por la corte tras una recusación del exfuncionario. El expediente tiene cinco años conociéndose en la justicia y dos que avanzó a la etapa de juicio de fondo.

La información sobre la cantidad de audiencias fue suministrada por la Secretaría del Segundo Tribunal Colegiado. El pasado lunes, las juezas emitieron un fallo rechazando varios incidentes que buscaban anular la apertura a juicio. En su resolución, fijaron un plazo de tres días para recurrir ante el mismo tribunal, lo cual ha sido cuestionado por el abogado de Jean Alain, quien alegó que dicha disposición vulnera los derechos procesales de su cliente. De ahí que, evalúa la reacción que asumirán frente a esta situación.

Dice son seis días

Carlos Balcácer, representante de Rodríguez, sostuvo que el plazo que establece el Código Procesal Penal es de seis días. "Ningún juez le puede quitar un día para poder recurrir una sentencia a ningún imputado, ni al ministerio público ni a nadie", dijo el togado.

La próxima audiencia se programó para el 22 del mes en curso a fin de dar tiempo a los imputados a que presenten sus recursos de oposición a las decisiones de las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo.

La abogada Ingrid Hidalgo, representante de Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría, dijo esperar que el día 22 el Ministerio Público presente sus alegatos de apertura a juicio e inicie la presentación de sus pruebas, lo que no ha podido hacer por los incidentes planteados.

Explicó que las defensas solo pueden recurrir el rechazo de los incidentes a través de recursos de oposición ante las magistradas, no en instancias superiores.