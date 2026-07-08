Tribunal Constitucional confirma fallo ordenó pago a exempleados de Banco Peravia

El Tribunal Constitucional (TC) confirmó la sentencia que ordenó el pago de derechos laborales a 27 exempleados del desaparecido Banco Peravia de Ahorro y Crédito, al rechazar un recurso de revisión constitucional presentado por la entidad financiera, representada por la Superintendencia de Bancos en su calidad de disolutora.

Con la sentencia TC/0466/26, el alto tribunal validó la decisión de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que había rechazado los recursos de casación contra una condena emitida por la jurisdicción laboral a favor de los antiguos trabajadores.

El conflicto se originó tras una demanda presentada por los exempleados en reclamación de prestaciones laborales, derechos adquiridos, salarios pendientes, la indemnización prevista en el artículo 95 del Código de Trabajo y reparación por daños y perjuicios, luego de alegar una dimisión justificada por incumplimientos de sus empleadores, entre ellos la falta de inscripción en el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

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Otra medida

En las instancias ordinarias, los tribunales concluyeron que el Banco Peravia y Unión de Seguros constituían un conjunto económico, por lo que condenaron solidariamente a ambas entidades al pago de los derechos laborales reclamados. Asimismo, declararon oponible la decisión a la Superintendencia de Bancos y a la de Seguros, al actuar como continuadoras jurídicas en los procesos de liquidación.

En su recurso ante el TC, el Banco sostuvo que la Suprema Corte vulneró su derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva al confirmar la condena. Alegó, que los demandantes nunca fueron sus empleados, sino trabajadores de Unión de Seguros; que un banco y una aseguradora no podían constituir un conjunto económico por la incompatibilidad de sus actividades y que la sentencia carecía de motivación suficiente.