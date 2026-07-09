Un hermano del vigilante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ultimado el año pasado por un estudiante manifestó su frustración ante los constantes aplazamientos del juicio preliminar, pero, pese a la demora, reafirmó su confianza en que se hará justicia por el crimen.

La víctima, Lyedgers Tameyoshi Encarnación Peña, de 36 años y padre de dos niñas de 10 y 12 años, falleció días después de recibir un disparo de escopeta en las instalaciones de la academia. El ataque fue perpetrado por Alexander Jiménez Galván, quien había tenido un altercado previo con otros miembros de la seguridad y regresó armado al campus universitario para enfrentarlos.

Gerónimo, hermano mayor de Lyedgers Tameyoshi, manifestó su inconformidad por la lentitud del proceso judicial porque, según afirmó, en cada audiencia "siempre hay algo nuevo" que causa el aplazamiento y, a nueve meses de la muerte de su pariente, no se concluye con la etapa preliminar del caso.

"Seguimos esperando en que Dios va a hacer justicia", se mostró esperanzado Gerónimo.

Motivo del último aplazamiento

Este jueves, la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción, Yanibet Rivas, decidió postergar para el 6 de agosto la audiencia porque documentos que se habían depositado en el mes pasado no fueron notificados a las partes.

La información la ofreció Werlin Miguel Mercedes, abogado de la familia de Lyedgers Tameyoshi.

El togado sostuvo que el tribunal "quedó con la preparación suficiente del expediente para en una próxima audiencia conocer lo que es dicha audiencia preliminar".

También era estudiante

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/vigilante-de-la-uasd-ultimado-por-estudiante-098c6078.jpg Lyedgers Tameyoshi Encarnación Peña, de 36 años, fue ultimado por un estudiante de la UASD en octubre del pasado año. En la imagen se ve junto a su madre. (FUENTE EXTERNA)

Lyedgers Tameyoshi no solo trabajaba como seguridad en la UASD, también era estudiante de educación física y, según su hermano, ya estaba muy avanzado en la carrera.

Fue herido por el también estudiante, pero de derecho, Alexander Jiménez Galván, de 35 años, quien tuvo un incidente con la seguridad la noche antes del día que retornó con el arma a buscar sus documentos retenidos.

Juan Manuel Méndez, otro vigilante de la UASD, resultó también herido.

Según declaraciones del abogado del imputado, ofrecidas en octubre a Diario Libre, su defendido acudió alrededor de las 2:00 de la tarde a la UASD para retirar sus documentos retenidos, pero fue dejado esperando por más de dos horas. Ante la demora, indicó que regresaría más tarde. Al intentar abordar su vehículo, asegura que "lo estaban esperando como 40 o 50 seguridad de la UASD" y que lo intentaron agredir.

Las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) retuvieron los documentos del acusado que fue interceptado en una de las puertas tras una persecución ocurrida alrededor de las 9:30 de la noche, luego que el imputado arrancó su vehículo en una zona restringida del parqueo, después de que los vigilantes le tocaran los cristales del automóvil.

Se le acusó de violar las normas de la academia al sostener relaciones sexuales con una joven que lo acompañaba.

Su defensa alega que al detenérsele en la puerta de salida fue agredido físicamente.