El MP todavía no concluye investigación de la masacre policial en La Barranquita y pide más tiempo

Parte de los policías imputados de la masacre en La Barranquita mientras son trasladados en el Palacio de Justicia de Santiago ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÉRAZ )

El Ministerio Público solicitó una prórroga de cuatro meses para concluir la investigación y presentar la acusación formal contra los 11 agentes de la Policía Nacional procesados por la muerte de cinco civiles durante un operativo ocurrido en el sector La Barranquita, en Santiago.

La extensión del plazo fue confirmada a Diario Libre por familiares de las víctimas.

Rafael Valerio, primo de José Vladimir Valerio Estévez, una de las víctimas, afirmó que la solicitud era previsible, aunque entiende que prolonga la incertidumbre para los familiares.

"Es un proceso complejo y esperamos que este tiempo sirva para incorporar nuevas pruebas y fortalecer la investigación", expresó.

Cuestionan investigaciones

Valerio cuestionó que las investigaciones no hayan establecido responsabilidades más allá de los agentes sometidos a la justicia.

"Hay policías procesados, pero nunca se ha dicho bajo las órdenes de quién actuaban. La patrulla completa y los superiores también deben responder. Si no hay consecuencias reales, esto puede volver a ocurrir", sostuvo.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos no ocurrieron durante un intercambio de disparos, como sostuvo inicialmente la Policía Nacional, sino que existen indicios de que las cinco víctimas fueron ejecutadas y que posteriormente se alteró la escena para simular un enfrentamiento de disparos.

Por este caso fueron sometidos a la justicia 11 miembros de la Policía Nacional. Como medida de coerción, el cabo Yohandy Encarnación, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el raso José Octavio Jiménez Peña fueron enviados a prisión preventiva.

Los otros siete imputados —el mayor Álvaro Paredes Paniagua, el mayor Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda— cumplen medidas de coerción consistentes en garantía económica de un millón de pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Las víctimas del caso fueron identificadas como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, conocido como "El Charly" o "Charli Chasc", José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez.

Con la prórroga concedida, el Ministerio Público contará con cuatro meses adicionales para concluir las diligencias investigativas y presentar la acusación formal contra los agentes implicados en el caso, que el órgano acusador califica como una ejecución extrajudicial.