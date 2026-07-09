Trasladan otros 400 reclusos de la cárcel La Victoria a Las Parras

Suman ya 1,400 presos los trasladados de la cárcel La Victoria a la de Las Parras, ubicada en San Antonio de Guerra. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) informó que puso en funcionamiento el segundo cuadrante del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras con el traslado a ese recinto de otros 400 privados de libertad desde la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

El segundo cuadrante tiene capacidad para 2, 400 internos procedentes de la cárcel de La Victoria, con lo que se inicia la segunda etapa de operación del CCR Las Parras, para alcanzar la meta de un nivel de ocupación de 4,800 reclusos, agrega la institución en un comunicado de prensa.

La totalidad de reclusos llevados desde la vieja cárcel, construida hace más de 70 años, a la del municipio de San Antonio de Guerra asciende a 2,550.

Según la Dgspc, los dos cuadrantes cuentan con celdas de alojamiento ordinario y de máxima seguridad, un librero en cada uno de los 48 pabellones, comedor, área médica, de visita legal y familiar, 22 aulas y biblioteca.

Asimismo, área agrícola y rediseño de la seguridad de acuerdo con las normas de la Organización de las Naciones Unidas.

Fortalece capacidad de rehabilitación

La readecuación del centro penitenciario y correccional de Las Parras, ubicada en el municipio San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo, fortalece la capacidad de rehabilitación y garantiza condiciones dignas para los privados de libertad.

El traslado de los presos de La Victoria inició en noviembre del año pasado, el cual terminará con el total cierre de esa cárcel construida en la Era de Trujillo.