Envían a prisión a adolescente acusada de matar a su pareja 10 años mayor que ella en Santiago

La menor fue enviada a un centro de corrección para adolescentes en Santo Domingo. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del distrito judicial de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra una adolescente de 17 años imputada de matar a su compañero sentimental, un hombre de 27 años.

La menor de edad, cuya identidad se mantiene en reserva por disposiciones legales, fue enviada a un centro de corrección para adolescentes en Santo Domingo, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La adolescente es procesada por la muerte de Luis David Gerónimo Suárez, quien falleció a consecuencia de una herida de arma blanca en el lado izquierdo del pecho, de acuerdo con el diagnóstico médico.

Detalles del caso

El hecho ocurrió el 7 de junio en la vivienda que la presunta agresora compartía con el hoy fallecido, ubicada en el sector La Otra Banda, en Santiago.

De acuerdo con la investigación, la joven presuntamente atacó al hombre con un puñal poco después de que este llegara al inmueble.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las circunstancias en que se generó la disputa.

Las autoridades mantienen la investigación bajo reserva, en cumplimiento de las disposiciones legales que protegen la identidad de la adolescente imputada.