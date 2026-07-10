Tribunal Constitucional rechaza recurso de condenado por atentado contra Jordi Veras

Jordi Veras perdió la visión en un ojo tras el atentado en su contra. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el recurso de revisión constitucional presentado por Engels Manuel Carela Castro, uno de los condenados por el atentado contra el abogado y comunicador Jordi Veras, al concluir que el caso no reviste la especial trascendencia o relevancia constitucional que justifique un nuevo examen de la decisión judicial.

La decisión constituye un nuevo episodio en la prolongada batalla judicial que Veras ha librado para mantener en prisión a los responsables del atentado del que fue víctima en 2010. En mayo de este año, el abogado reveló que, desde que concluyó el proceso penal, ha debido comparecer en múltiples ocasiones ante los tribunales para oponerse a solicitudes de libertad y otros beneficios promovidos por varios de los condenados.

En esta ocasión, Carela Castro buscaba que el Tribunal Constitucional anulara la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que rechazó el recurso de casación interpuesto contra su condena. Alegó que esa decisión vulneró su derecho al debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa porque, a su juicio, respondió de forma genérica a sus planteamientos y no examinó individualmente los argumentos que presentó.

Sin embargo, el TC concluyó que esos alegatos no plantean un problema constitucional novedoso, sino un desacuerdo con la forma en que la jurisdicción ordinaria resolvió aspectos propios del proceso penal. Además, indicó que ya había conocido recursos similares derivados de la misma sentencia y que el caso no ameritaba fijar un nuevo precedente ni modificar su jurisprudencia, por lo que declaró inadmisible el recurso.

La relación entre Carela y Adriano Román

La vinculación entre Engels Manuel Carela Castro y Adriano Rafael Román Román precedía al atentado contra Jordi Veras. Ambos habían sido condenados definitivamente a 20 años de prisión por el intento de asesinato de Miguelina Llaverías, exesposa de Román, ocurrido el 2 de octubre de 2005.

De acuerdo con esa investigación, Adriano Román contrató a la empresa Facsaint Detectives, propiedad de Carela Castro, para dar seguimiento a Llaverías y ejecutar el crimen. A su vez, Carela reclutó a Fausto Aris Pérez Díaz y a Dámaso Novas Peralta, identificado como el autor material del atentado, quienes también fueron condenados.

Años después, el Ministerio Público sostuvo que esa misma relación volvió a quedar de manifiesto en el atentado contra Jordi Veras. Según la acusación, Adriano Román recurrió nuevamente a Carela Castro para conseguir a las personas que ejecutarían el ataque contra el abogado, en represalia por haber representado legalmente a Miguelina Llaverías en el proceso que terminó con la condena de Román.

El atentado

Jordi Veras fue atacado a tiros el 2 de junio de 2010 cuando llegaba a las instalaciones del Canal 25, en Santiago, para participar en un programa de televisión. Sobrevivió al atentado, pero perdió de forma permanente la visión del ojo izquierdo.

En 2014, un tribunal condenó a Candy Caminero Rodríguez a 30 años de prisión como autor material del atentado y a 20 años a Adriano Rafael Román Román, Engels Manuel Carela Castro, Franklin Reynoso Moronta, Roberto Zabala Espinosa y Arturo José Ferreras del Castillo por su participación en la trama criminal. Francisco Alberto Carela Castro fue condenado a 10 años de prisión.

La sentencia condenatoria fue posteriormente confirmada por la Corte de Apelación y por la Segunda Sala de la SCJ.