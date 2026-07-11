Defensa Pública pide destituir a fiscal por enviar a 13 hombres a prisión sin las debidas audiencias

El director nacional de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos. ( FUENTE EXTERNA )

El director nacional de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, solicitó la destitución inmediata de la Procuradora Fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual de Santo Domingo Este, magistrada Ayeisa Cedeño.

Valentín Santos denunció que desde el día 1 de julio hasta la fecha, la referida procuradora fiscal ha enviado a 13 hombres a prisión sin someterlos a la audiencia para conocimiento de medidas de coerción, manteniéndolos detenidos por más tiempo del que permite la ley, en franca violación al plazo constitucional de las 48 horas.

"Estamos frente a una violación grosera del artículo 40 numeral 5 de la Constitución de la República, que establece de manera clara que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto. Aquí se ha ignorado la Constitución y se ha dispuesto de la libertad de ciudadanos sin control judicial", expresó el director de la Defensa Pública.

Santos Valentín calificó el hecho como "un abuso de autoridad que atenta contra la dignidad humana y contra el debido proceso".

Señaló que ningún funcionario, por más investidura que tenga, está por encima de la ley y de los derechos fundamentales.





"Esta conducta no solo desacredita al Ministerio Público , también revictimiza a las personas involucradas y a sus familias ", agregó.

"Mantener a 13 hombres privados de libertad sin que un juez conozca su caso es una arbitrariedad que no podemos permitir", sostuvo Valentín Santos.

Petición formal

En ese sentido, el director solicitó formalmente a la Procuradora General de la República la destitución de la magistrada Ayeisa Cedeño, por abuso de poder, por irrespeto a la dignidad de esas personas y, sobre todo, por creerse estar por encima de la ley.

"Cuando un fiscal viola la Constitución, el mensaje que se envía a la sociedad es que la justicia es selectiva. Eso mina la confianza ciudadana. Pedimos sanción ejemplar para que esto no se repita", concluyó.