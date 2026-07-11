Uno de los presuntos implicados en la muerte del adolescente de 17 años, Yordany Santana, ocurrida en el sector Los Sotos, del municipio de Higüey, se entregó este sábado a las autoridades, informó la Policía Nacional.

Se trata de Leifer Mercedes, quien era activamente buscado por su presunta participación en el hecho y fue recibido en la sede de la Dirección Regional La Altagracia, donde quedó bajo custodia para los procedimientos legales correspondientes.

La institución del orden indicó que la entrega representa un avance en las investigaciones que desarrolla junto al Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del homicidio y establecer las responsabilidades de todos los involucrados.

Asimismo, la Policía reiteró el llamado a los demás señalados en el caso, identificados como Yordy, alias "El Peluquero", y Peterson Pantaleón, alias "Sonson", para que se entreguen por la vía que consideren pertinente y respondan ante la justicia.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar las investigaciones hasta lograr el esclarecimiento total del caso y someter a la justicia a todos los responsables, al tiempo que agradecieron la colaboración ofrecida por la ciudadanía durante el proceso de localización de los implicados.

Sobre el hecho

Santana, de 17 años, falleció a consecuencia de un paro respiratorio y un shock hemorrágico provocados por una herida de proyectil de arma de fuego, según certificó el médico legista.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 de la madrugada en la calle Mélida Rodríguez, donde miembros de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim), en compañía del Ministerio Público, la Policía Científica y el médico legista, realizaron el levantamiento del cadáver.

En el mismo incidente resultó herido Dariel Eliseo Guerrero Castillo, también de 17 años, quien recibió una herida de bala con entrada y salida en la pierna derecha y fue trasladado al Hospital Traumatológico de Higüey, donde recibe atenciones médicas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el enfrentamiento se produjo por viejas rencillas personales entre los involucrados.





Según el testimonio ofrecido por el adolescente herido a los investigadores, Peterson Pantaleón (a) "Sonson", un hombre identificado únicamente como Leifel y el hoy occiso Yordany Santana se desplazaban en dos motocicletas, portando armas de fuego, con la intención de localizar a Cristofer Alexis Nivar, de 22 años.

El herido relató que, al reclamarles por qué buscaban a Nivar, estos comenzaron a dispararle, ocasionándole la herida de bala.

Agregó que en ese momento llegó Yordy (a) "El Peluquero", quien también portaba una pistola, originándose un intercambio de disparos entre ambas partes, en el que Yordany Santana resultó mortalmente herido.