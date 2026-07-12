Aplazan audiencia de coerción contra dos imputados por el asesinato de mujer en La Vega

Felicia Ramírez Capellán, la mujer hallada muerte en La Vega con signos de tortura. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega aplazó para el próximo martes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los dos hombres detenidos por el asesinato de Felicia Ramírez Capellán, cuyo cuerpo fue hallado con signos de tortura en la comunidad Yabanal.

La audiencia estaba prevista para celebrarse ayer sábado, pero fue suspendida debido a que uno de los imputados es de nacionalidad haitiana y requiere un intérprete de su idioma, además de la necesidad de garantizar la presencia del abogado de Argenis de Jesús Rodríguez Filpo, principal sospechoso del crimen.

La procuradora fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, explicó a Diario Libre las razones del aplazamiento.

"Se aplazó para el próximo martes a los fines de un intérprete para el nacional haitiano y estar presente el abogado del imputado Argenis", declaró la magistrada.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del ciudadano haitiano detenido en el proceso.

Argenis de Jesús Rodríguez Filpo fue arrestado el pasado viernes mediante la orden judicial No. 2026-AJ0057640, señalado como el principal sospechoso del homicidio de Felicia Ramírez Capellán, quien era madre de su expareja.

Sobre el hallazgo

El cadáver de la víctima fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca, golpes contundentes en la cabeza y otras partes del cuerpo, además de quemaduras parciales, lesiones que, según las investigaciones, evidencian la extrema violencia con la que fue cometido el crimen.

De acuerdo con los familiares de la víctima, Ramírez Capellán salió de su vivienda el pasado martes con destino a la residencia donde trabajaba, pero nunca llegó a su lugar de empleo.

Horas después, su cuerpo fue localizado en una zona de la comunidad de Yabanal.

El Ministerio Público mantiene la investigación bajo la hipótesis de un caso de violencia vicaria, al considerar que el ataque habría tenido como propósito causar el mayor daño emocional posible a la expareja de Rodríguez Filpo, hija de la víctima.

La audiencia de medida de coerción quedó fijada para el próximo martes, cuando el tribunal conocerá la solicitud presentada por el Ministerio Público contra ambos imputados.