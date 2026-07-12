Defensor del Pueblo constata hacinamiento de detenidos en unidad de atención a víctimas en Alma Rosa

Representantes del Defensor del Pueblo durante la inspección al destacamento de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

El Defensor del Pueblo informó que confirmó el estado de hacinamiento de los detenidos en el destacamento de la Policía Nacional que opera en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del municipio Santo Domingo Este.

Al dar a conocer que realizó una inspección en el cuartel, agrega que también pudieron verificar la demora en la emisión de las resoluciones para que se produzcan oportunamente los trasladarlos y el riesgo de infección de algunos detenidos que presentan heridas.

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) ya había interpuesto una acción constitucional de amparo contra la unidad, tras denunciar graves condiciones de hacinamiento e insalubridad en el área de detención.

La acción fue presentada luego de una inspección realizada el 8 de junio de 2026 por las defensoras públicas Nelsa Almánzar y Winie Adames, quienes comprobaron que 85 personas permanecían recluidas en un espacio destinado únicamente para detenciones temporales.

Según una nota de prensa del Defensor del Pueblo, un equipo de esa institución, encabezado por la primera adjunta, Ana Martich, acompañada de abogados de la Secretaría General, visitó el destacamento, de cuya labor darán a conocer un informe más detallado.

Agregó que notificarán a las autoridades responsables de la situación de insalubridad del destacamento de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del municipio Santo Domingo Este.

Afirma que la condición de los detenidos "atenta contra la dignidad y los derechos de las personas restringidas de la libertad".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/12/whatsapp-image-2026-07-12-at-111516-am-1-b5469594.jpeg Representante del Defensor del Pueblo conversa con detenidos del destacamento de la Unidad deAtención a Víctimas de Violencia de Género de SDE. (FUENTE EXTERNA)

La primera adjunta del Defensor del Pueblo expresó que continuarán realizando inspecciones en los centros policiales donde sean reportadas violaciones de derechos fundamentales, en cumplimiento de la misión institucional y como garantes del Estado de derecho.

La Unidad de Atención a Víctimas de Género

La Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, está ubicada en la calle Puerto Rico, una vía residencial en Alma Rosa I. Las labores propias del centro y la delicadeza del tema es motivo de taponamiento vehicular por la zona.