×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género
Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género

Defensor del Pueblo constata hacinamiento de detenidos en unidad de atención a víctimas en Alma Rosa

Un equipo de esa institución realizó una inspección al destacamento de esa unidad

    Expandir imagen
    Defensor del Pueblo constata hacinamiento de detenidos en unidad de atención a víctimas en Alma Rosa
    Representantes del Defensor del Pueblo durante la inspección al destacamento de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de Santo Domingo Este. (FUENTE EXTERNA)

    El Defensor del Pueblo informó que confirmó el estado de hacinamiento de los detenidos en  el destacamento de la Policía Nacional que opera en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del municipio Santo Domingo Este.

    Al dar a conocer que realizó una inspección en el cuartel, agrega que también pudieron verificar la demora en la emisión de las resoluciones para que se produzcan oportunamente los trasladarlos y el riesgo de infección de algunos detenidos que presentan heridas.

    La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) ya había interpuesto una acción constitucional de amparo contra la unidad, tras denunciar graves condiciones de hacinamiento e insalubridad en el área de detención.

    La acción fue presentada luego de una inspección realizada el 8 de junio de 2026 por las defensoras públicas Nelsa Almánzar y Winie Adames, quienes comprobaron que 85 personas permanecían recluidas en un espacio destinado únicamente para detenciones temporales.

    Según una nota de prensa del Defensor del Pueblo, un equipo de esa institución, encabezado por la primera adjunta, Ana Martich, acompañada de abogados de la Secretaría General, visitó el destacamento, de cuya labor darán a conocer un informe más detallado.

    Agregó que notificarán a las autoridades responsables de la situación de insalubridad del destacamento de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del municipio Santo Domingo Este.

    Afirma que la condición de los detenidos "atenta contra la dignidad y los derechos de las personas restringidas de la libertad".

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Representante del Defensor del Pueblo conversa con detenidos del destacamento de la Unidad deAtención a Víctimas de Violencia de Género de SDE. (FUENTE EXTERNA)

    La primera adjunta del Defensor del Pueblo expresó que continuarán realizando inspecciones en los centros policiales donde sean reportadas violaciones de derechos fundamentales, en cumplimiento de la misión institucional y como garantes del Estado de derecho.

    La Unidad de Atención a Víctimas de Género

    La Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, está ubicada en la calle Puerto Rico, una vía residencial en Alma Rosa I. Las labores propias del centro y la delicadeza del tema es motivo de taponamiento vehicular por la zona.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.