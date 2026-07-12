Pinceles, papel y trazos en el campamento "Nosotros Divertidos" de la Procuraduría General

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, acompaña a los niños que participaron en el campamento. ( FUENTE EXTERNA )

La Procuraduría General de la República inició el pasado martes la primera versión de su campamento "Nosotros Divertidos", un espacio inclusivo de esparcimiento y creatividad para hijos e hijas de colaboradores del Ministerio Público que requieren de un cuidado especializado.

"Dios mediante, este campamento se realizará cada año. Así que hoy es para divertirse, para sentirse amado", proclamó la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, al acompañar a los niños al inicio de la primera jornada.

En medio de la calma abierta por el Jardín Botánico Nacional a la prisa urbana que marca el ritmo cotidiano de la ciudad, se desarrollaron las jornadas en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en una semana que hizo un guiño al caluroso verano.

Fiscales de distintas unidades del Ministerio Público y personal administrativo de diferentes áreas acompañaron a los niños en una aventura de verano recreativa y artística en la que la creatividad, la imaginación y el juego marcaron el ritmo de actividades diseñadas para estimular la expresión interior de los niños y la comprensión de los adultos.

Los participantes pudieron apoyarse en distintas formas de comunicación con las que pueden desarrollar habilidades, explorar sus talentos y compartir momentos significativos junto a otros niños, niñas y jóvenes.

Parte del Programa Nosotros

El campamento forma parte del "Programa Nosotros", la iniciativa institucional concebida por la actual gestión del Ministerio Público para apoyar y acompañar a familias de colaboradores con hijos e hijas que requieren de un cuidado especializado.

"¿Por qué Nosotros? Porque ustedes son parte esencial de nosotros y no podíamos encontrar ningún otro nombre que le hiciera más justicia a lo que sentimos hacia cada uno de ustedes, que son parte de la gran familia de la Procuraduría General de la República", dijo Reynoso, al recordar la mística del programa.

La maestra de pintura Alma Vásquez acompañó a los niños en el Taller Creativo que se desarrolló en el campamento. "Su propósito fue despertar la creatividad, respetando la originalidad y el potencial único de cada participante", dijo la artista.

El campamento

En todas las jornadas, los niños se divirtieron con la compañía teatral infantil "Magia de Verdad" del ilusionista Jey Rosse, quien impresionó a los presentes con su espectáculo y con la aparición mágica de su conejo Merlin.

La maga Burbujas, con su rutina de creación de burbujas, llevó a todos a un espacio de fantasía en el que envolvía a los niños en la experiencia de estar dentro de una burbuja gigante.

Unos 90 niños se integraron al campamento en sus diferentes jornadas. La procuradora Yeni Berenice Reynoso, que compartió con los menores varias horas al inicio, retornó el viernes para agradecer a la artista Alma Vásquez, al personal administrativo y a todos los fiscales que asumieron la iniciativa con marcado entusiasmo.

Reynoso aprovechó el momento para anunciar que las obras realizadas por los niños serán exhibidas en la Procuraduría General de la República. Destacó que otras entidades del Estado están interesadas en poner en marcha, como una implementación de política pública, iniciativas similares al "Programa Nosotros".