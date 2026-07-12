Yeni Berenice se opone a retrasar la entrada en vigor del Código Penal

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se opone a la posposición de la entrada en vigor del nuevo Código Penal en la fecha establecida, al asegurar este domingo que posponerlosolo favorecería a la criminalidad, debido a que la pieza actual, según explicó, está obsoleta.

"Que el Código Penal no entre en vigencia solo favorece a la criminalidad. Es importante recordar que el que tenemos, desde el año 1884, está obsoleto para tipificar crímenes del 2026", indicó Reynoso en una publicación en su cuenta de X.

Asimismo, pidió a los diversos sectores que se han pronunciado al respecto que piensen en el bien del país.

"Los fiscales, jueces y abogados sabemos las dificultades asociadas a tener que investigar y procesar la criminalidad del siglo XXI con un código que se remonta a 1884 y que, en sus primeros años, reguló la relación de una sociedad más cercana a una realidad rural y totalmente ajena al crimen organizado que enfrentamos hoy en día y que, además, se ve profundamente impactada por la revolución tecnológica", dijo la procuradora.

Que el Código Penal no entre en vigencia solo favorece a la criminalidad. Es importante recordar que el que tenemos, desde el año 1884, está obsoleto para tipificar crímenes del 2026. Les pido a todos los sectores de la sociedad que pensemos en el bien del país. pic.twitter.com/2duAscCgoZ — Yeni Berenice (@YeniBerenice) July 12, 2026

Las declaraciones de Yeni Berenice surgen en un momento en que el Código Penal se ha mantenido en el debate nacional, debido a que diversos sectores abogan por la modificación de varios de sus artículos, entre ellos la penalidad por difamación, la responsabilidad por negligencia médica, los derechos reproductivos, la responsabilidad penal, la injuria y la no discriminación.

La pieza legislativa está prevista para entrar en vigencia el próximo 3 de agosto. Sin embargo, por inconformidades de la sociedad civil y de los sectores políticos, jurídicos y médicos, el Congreso Nacional decidió crear una comisión especial que estudiará algunos artículos de la ley.

La verificación de la pieza fue anunciada el pasado miércoles por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien compareció junto a los voceros de todos los partidos para anunciar la apertura de un proceso de recepción de propuestas que permita corregir los artículos más cuestionados de la legislación.

Debido a las críticas, la Ley 74-25 será revisada en al menos 18 artículos por ambas cámaras legislativas, cuyo proceso pretenden culminar durante este mes de julio, antes de que venza la actual legislatura.

Protestas

En inconformidad con el Código Penal y otras medidas del Gobierno, residentes de distintas localidades del país realizaron una manifestación pacífica el pasado jueves en la Plaza de la Bandera.

Los manifestantes indicaron que el nuevo Código Penal, en sus artículos sobre difamación, limita la libertad de expresión y lo catalogaron como una "ley mordaza".

Comisión que estudia la pieza

La comisión que estudia las modificaciones al Código Penal, está integrada de la siguiente manera: Cámara de Diputados: Wandy Batista, presidente; Mayobanex Martínez, Jorge Taveras, Carlos de Pérez, Carmen Williams, Carolina Mercedes, Eugenio Cedeño, Jesús Manuel Sánchez, José Alberto Jiménez, Luis Báez, Luis Gómez, Miguel Arredondo, Rosendy Polanco, Rubén Peñaló y Sadoky Duarte.

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Cámara de Diputados: Wandy Batista, presidente; Mayobanex Martínez, Jorge Taveras, Carlos de Pérez, Carmen Williams, Carolina Mercedes, Eugenio Cedeño, Jesús Manuel Sánchez, José Alberto Jiménez, Luis Báez, Luis Gómez, Miguel Arredondo, Rosendy Polanco, Rubén Peñaló y Sadoky Duarte.