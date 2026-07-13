Fiscales apoyan encargada de Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Santo Domingo Este

Representantes del Defensor del Pueblo visitaron el fin de semana el destacamento de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santo Domingo Este y dijo que confirmó el hacinamiento de los detenidos en ese cuartel. ( FUENTE EXTERNA )

Dos gremios de fiscales salieron en defensa de su colega Ayeisa Mareine Cedeño Richiez, directora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, cuyo local está ubicado en la calle Puerto Rico, del sector Alma Rosa.

El respaldo surge luego de que la Defensa Pública acusara a Cedeño Richiez de vulnerar los derechos de personas retenidas en el destacamento bajo su cargo y solicitara su destitución.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Fiscales de la República Dominicana (Amfis), Elizabeth Tucent, consideró que las condiciones de hacinamiento registradas en el centro de retención provisional no obedecen a actuaciones atribuibles a Cedeño Richiez.

"Por el contrario, la magistrada Cedeño Richiez ha actuado con estricto apego a la Constitución, las leyes y los principios que rigen el debido proceso", aseguró Tucent.

Atribuyó la crisis por el amontonamiento de los detenidos a "una problemática de carácter estructural".

La presidenta de Amfis afirma que el centro de retención de San Luis se encuentra operando al límite de su capacidad, mientras que, desde hace varias semanas, el Centro Penitenciario Las Parras no está recibiendo nuevos privados de libertad.

El pasado jueves, el Roberto Santana, titular de Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) rechazó que no haya espacio en Las Parras. Sin embargo, la Defensa Pública también denunció la falta de espacio en la nueva cárcel.

Otro gremio que manifestó su solidaridad con Cedeño Richiez fue la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), que dijo reafirmar su compromiso de respaldar a todos los miembros del Ministerio Público.

Llama a respetar "independencia funcional"

El Consejo Directivo Nacional de Fiscaldom expresa también su preocupación y rechazó la solicitud de destitución formulada por el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, en contra de la magistrada Ayeisa Mareine Cedeño Richiez.

"Como organización representativa de los miembros del Ministerio Público, reiteramos que las actuaciones de los fiscales deben ser evaluadas a través de los mecanismos constitucionales, legales y disciplinarios establecidos para esos fines, con estricto respeto al debido proceso, a la independencia funcional y a las garantías propias de la carrera del Ministerio Público", dijo.

Fiscaldom consideró que la independencia funcional constituye uno de los pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho.

Agregó que los fiscales ejercen sus atribuciones con autonomía técnica y jurídica, sometidos únicamente a la Constitución, las leyes y a su deber de objetividad.

El Consejo Directivo de Fiscaldom está integrado por el coordinador general, Dennis Silvestre; el coordinador Ejecutivo, Felix Castillo ; el de Organización, Idalia Jiménez y el r Administrativo y Financiero, Juan Miguel Vásquez Minaya.

Dificultades del traslado de detenidos

La presidenta de Amfis sostuvo que la limitación de cupos en las cárceles ha generado dificultades logísticas en el sistema de traslados y recepción de detenidos, afectando no solo los casos de violencia de género, sino la totalidad de los procesos penales de la jurisdicción de Santo Domingo Este y Norte.

"Como consecuencia de esta situación, se han producido múltiples aplazamientos de audiencias de conocimiento de medidas de coerción por la imposibilidad de trasladar oportunamente a los detenidos, llegando algunos ciudadanos a esperar hasta un mes para que su solicitud sea conocida por el tribunal competente" Elizabeth Tucent Fiscal y presidenta de Amfis “