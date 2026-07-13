El Ministerio Público presentará acuerdos con otros 14 acusados de integrar una red de narcotráfico internacional procesada desde hace dos años en la justicia dominicana.

Estos pactos, que se someterán a validación judicial en agosto, se suman a los nueve logrados por el mismo caso en 2025, que resultaron en cinco condenas mediante procedimientos abreviados.

El fiscal Miguel Collado informó que el juez aplazó una audiencia de este lunes para el próximo 10 de agosto a los fines de que ellos, los fiscales, y la parte acusada "concreticen" la negociación y que se prevé que "ya el acuerdo esté firmado por todas las partes" para esa fecha.

Los imputados son vinculados a una red desmantelada que operaba entre Colombia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Europa y que utilizaba embarcaciones para el tráfico de drogas.

El nuevo grupo de encartados lo encabeza Isidoro Rotestán Clase (el Men), así como los presuntos integrantes Joelvis Idelfonso Montero Pérez, Francisco Morrobel Pérez, Cristino Rotestán Clase, Braulio Rotestán Clase, Johnny Casimiro Tejada y Geyser Climerson Castillo Mordan.

También están Luigui Aneudy Ureña Reid, Glorisel De La Cruz Paulin, Yamilka Paulino, Leda Margarita Clase, Jomaiky Ureña Rotestán y Estafany De La Cruz Paulino.

El órgano persecutor también presentó cargos contra las personas jurídicas Mariscos del Caribe Clase S.R.L., Mojos S.R.L. y Elegant Records Productions E.I.R.L.

"Hay 14 que están llegando a un acuerdo (...) se aplazó para el día 10 de agosto a los fines de que el Ministerio Público, con las partes acusadas concreticen un acuerdo que ya vienen conversando hace días" Miguel Collado Fiscal “

La operación de investigación que desmanteló la estructura se dio a conocer con el nombre de Operación Búfalo NK.

En el país, la red funcionaba bajo la dirección de Rafael Ynoa Santana, ya condenado, e Isidoro Rotestán Clase (el Men).

Seis toneladas de cocaína anual Según informaciones del el órgano persecutor el pasado año, la red de narcotráfico contaba con gran capacidad financiera y logística, movilizando aproximadamente seis toneladas de cocaína al año. Afirmó que, de doce operaciones de narcotráfico documentadas, seis fueron neutralizadas, con la incautación de 1,824 kilogramos de cocaína.

De los primeros nueve que admitieron los hechos a mediado del año pasado, cinco fueron condenados en un proceso penal abreviado llevado por el juez del Primer Juzgado de Instrucción, Raymundo Mejía.

Estos son los condenados en 2025:

José Antonio Toribio sentenciado a cinco años de prisión, de los cuales se le impuso cumplir ocho meses, con cuatro años y dos meses suspendidos, y el pago de una multa de 50,000 pesos.

Juan Bolívar Hernández, sentenciado a cinco años de prisión, con suspensión de dos años y seis meses, y cumplirá el resto en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, de Puerto Plata. El tribunal ordenó, además, el decomiso de 290,000 pesos dominicanos, 1,700 dólares y 50,450 pesos adicionales.

Robert Nicolás Acosta Adames fue condenado por los mismos delitos a siete años de prisión, de los cuales pasará en prisión tres años y seis meses, y el resto fue suspendido. Cumplirá su condena en el CCR San Felipe de Puerto Plata.

Severiano Núñez Pichardo, igualmente vinculado a la red, fue sentenciado a cinco años de prisión, con tres años y nueve meses suspendidos, por lo que deberá cumplir un año y tres meses en prisión, además de una multa de 50,000 pesos.

Maritza Flete Santana fue condenada por violar el artículo 66 de la Ley 631-16 sobre armas de fuego, recibiendo una pena de tres años de prisión totalmente suspendidos, una multa equivalente a 25 salarios mínimos y el decomiso del arma incautada.