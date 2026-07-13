Imponen prisión preventiva contra hombre acusado de planificar asesinato en Los Ríos

La jueza de Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón, impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre que está acusado de planificar el asesinato de otro en el sector Los Ríos, del Distrito Nacional.

La medida de coerción fue impuesta contra Juan Francisco Quezada Tolentino (Pavel), a quien se vincula con Luis Ángel Sánchez de los Santos (Boca) y Jean Carlos y presuntamente planificar y ejecutar el asesinato de Luis Alberto Méndez de la Cruz (Nano) el 5 de marzo de 2026, aproximadamente a las 6:40 de la tarde.

De acuerdo a una nota del Ministerio Público, Sánchez de los Santos (Boca) y Jean Carlos permanecen prófugos.

El órgano persecutor explicó que Quezada Tolentino es imputado como autor intelectual del crimen y se le señala como la cabecilla de una red vinculada al sicariato, secuestro, tráfico de armas y cobros compulsivos.

El imputado deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XI) San Pedro de Macorís por disposición del tribunal.

Conforme la nota, la revisión de la medida de coerción fue fijada para el 12 de octubre de 2026.

El caso

El expediente del Ministerio Público establece que Quezada Tolentino actuó como autor intelectual del asesinato de Méndez de la Cruz al concebir y planificar la acción criminal que, posteriormente, fue ejecutada por los prófugos.

Según la investigación, Luis Ángel Sánchez de los Santos (Boca) y Jean Carlos se trasladaron hasta la referida dirección a bordo de un vehículo marca Daihatsu Mira, del cual se desmontaron portando armas de fuego y se dirigieron hacia el segundo nivel de la vivienda donde se encontraba la víctima.

La institución indicó que los presuntos atacantes interceptaron a la víctima y realizaron múltiples disparos, ocasionándole heridas por arma de fuego en el tórax.

La víctima murió posteriormente mientras recibía asistencia médica en una clínica de la zona, refiere la nota.

Investigaciones

El Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron levantamientos de cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos y análisis de informaciones tecnológicas que permitieron establecer el recorrido del vehículo utilizado para cometer el crimen, mediante el sistema GPS instalado en el automóvil.

De acuerdo a la investigación, dicho vehículo había sido rentado a través de una empresa de alquiler.

Durante las pesquisas fueron recuperadas prendas de vestir que permanecían en el automóvil y se obtuvo información relacionada con comunicaciones sostenidas entre personas vinculadas al proceso, según informaciones del ministerio.

Quezada Tolentino fue arrestado el 2 de julio de 2026 mediante una orden de arresto emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, así como violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Proceso previo

En un proceso penal distinto, Juan Francisco Quezada Tolentino (Pavel) también fue sometido ante la justicia por tentativa de homicidio contra Carlos José Alcántara Jiménez (Chino), Víctor Manuel Ramírez Suero (Tulile o Glock) y un hombre identificado como Marquito, en un hecho ocurrido el 10 de mayo de 2026, igualmente, en el sector La Esperanza, de Los Ríos, en el Distrito Nacional.

Por este caso, un tribunal del Distrito Nacional le impuso la semana pasada a Quezada Tolentino medidas de coerción consistente en una garantía económica de 300,000 pesos mediante contrato, presentación periódica e impedimento de salida del país.