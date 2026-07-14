El abogado Carlos Balcácer retiró en audiencia la querella por difamación e injuria contra la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz.

Balcácer afirmó a los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que decidió retirar la querella luego de ser convocado por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, a su despacho, quien le dijo: "Carlos, termina eso, por favor".

El reputado letrado agregó que luego hicieron lo mismo, al pedirle que abandonara la acusación, una jueza y otros representantes del Ministerio Público.

La directora de la Pepca acogió el desistimiento, pero afirmó que entendía que la querella no iba a prosperar porque no había violado la ley, como dijo Balcácer, quien la acusó de difamación cuando salió de una audiencia del caso por presunta corrupción del exprocurador general Jean Alain Rodríguez.

Balcácer es el principal abogado del exfuncionario.

Reacción de Mirna Ortiz

Ortiz agregó que le sorprendió "sobremanera" la interposición de la querella por el abogado, a quien consideraba "un amigo, una persona cercana".

"Que nunca se haya acercado a mí para tratar un tema que, a su juicio, le ofendió en su persona o en su trayectoria profesional, y que decidiera dilucidar un tema como este ante un tribunal, ocupando el tiempo", indicó Ortiz.

Archivos de la SCJ

Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Jerez Mena, presidente; Fran Soto y Yorlin Lisett Vásquez Castro archivaron la querella de Balcácer, a quien felicitaron por su decisión de retirarla.

Los magistrados también felicitaron a Mirna Ortiz.

Balcácer interpuso la querella por difamación e injuria contra la directora de la Pepca por alegadamente acusarlo de lucir desorganizado en las audiencias y obstruir el desarrollo del juicio de fondo que se conoce contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez.

El jurista solicitaba una indemnización de 25 millones de pesos por daños y perjuicios, los cuales serían donados a los bomberos del sur.

Mensaje de paz

El presidente de la Segunda Sala de la SCJ, Francisco Jerez Mena, dijo que "uno se siente muy feliz" cuando los acuerdos conducen a la paz, la única que puede terminar con la violencia que también se manifiesta en los litigios.

"Porque la única forma de construir la paz no es con violencia, es con paz. Y la paz se consigue, la violencia se puede acabar con una caricia. Y la caricia es la más bella flor del corazón que la suaviza (...) Yo les felicito a ambos por esto"