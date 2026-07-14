Hombre es condenado a seis meses de prisión por hacerse pasar por técnico de Edeeste para estafar

Hombre con sus manos esposadas listo para ser trasladado a prisión. ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal condenó a seis meses de prisión al ciudadano Ángel Luis Zarzuela Cabrera, quien fue declarado responsable de ocasionar perjuicios a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), al hacerse pasar por técnico de la entidad para estafar a dueños de comercios.

La Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo dispuso que el imputado cumpla la pena en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Asimismo, ordenó al condenado pagar una indemnización de 2 millones de pesos a favor de la institución, como reparación por los daños morales y materiales ocasionados por su actuación, la cual fue considerada una falta penal.

Valora decisión

Edeeste valoró la sentencia al considerar que representa un precedente importante en la lucha contra el fraude eléctrico, las conexiones irregulares y otras prácticas que vulneran las normas establecidas en la legislación vigente.

La entidad reiteró su compromiso de continuar trabajando junto a las autoridades competentes para combatir las acciones que afectan la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.