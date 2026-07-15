El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP)afirmó este miércoles que se ha querido crear un caos con la ley que modifica al actual Código Penal, cuando es un tema que "no es complejo".

Rodolfo Valentín recordó que ninguna ley está por encima de la Constitución y que los jueces ordinarios están facultados, por vía difusa, para declarar inconstitucional cualquier texto sobre cualquier caso que conozcan.

El control difuso solo aplica para procesos que se les sometan a los magistrados del Poder Judicial, mientras que el control concentrado, facultad del Tribunal Constitucional, es imperativo a todos los estamentos del Estado y no solo entre las partes de un litigio específico.

"Lo que se hace corriendo se sancocha"

El director de la ONDP consideró también que se debe dejar que la Ley 74-25 entre en vigor como establece esa misma norma, el próximo 3 de agosto y que los ajustes se hagan despacio.

"No es un tema de premura, lo que se hace corriendo se sancocha", consideró Rodolfo Valentín

Explica que en la medida en que vaya pasando el tiempo, las acciones que se han incoado ante el Tribunal Constitucional se irán fallando y al mismo tiempo, las personas que tienen interés en la modificación de un texto la someterían.

"Aquí queremos hacer un pandemónium de un tema que no es complejo" Rodolfo Valentín Santos Director de la ONDP “

No hay cárceles ni cuarteles para tantos presos

Entrevistado al salir del acto de juramentación de 15 nuevos jueces que fueron graduados por la Escuela Nacional de la Judicatura, el director de la ONDP reiteró que con lo que no está de acuerdo es con el cúmulo de pena que contempla la nueva ley del Código Penal.

Sin embargo, el cúmulo de pena no está dentro de la discusión de modificación de la ley.

Valentín sostiene que en el país no hay las suficientes cárceles ni los cuarteles para albergar a los detenidos.

"No tenemos donde tener personas privados de libertad" Rodolfo Valentín Santos Director de la ONDP “

Según Valentin, el número de presos preventivos ha ido en aumento y el porcentaje es de 65.3 por ciento de la totalidad de reclusos.

Esos internos están en condiciones inhumana y de hacinamiento, recordó.

Mencionó nueva vez el amontonamiento de personas en los destacamentos de Santo Domingo Este, muchos de los cuales, insistió, ni siquiera se han presentado ante un juez y se les viola en muchos casos el plazo de las 48 horas.