Apresan en el AILA a hombre acusado de violencia de género cuando intentaba salir del país

El Ministerio Público informó este miércoles que fue arrestado un hombre que había sido declarado en rebeldía en un proceso judicial por presunta violencia de género e intrafamiliar, luego de que intentara salir del país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

Se trata de Santos Antonio Báez, quien enfrenta un proceso penal por hechos ocurridos en 2013 en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

El arresto fue ejecutado por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), luego de que el imputado intentara abandonar el territorio nacional. Previamente, esa dependencia había gestionado una alerta migratoria para impedir su salida del país.

La orden de arresto y conducencia fue emitida por la jueza Leidy Isabel Alcántara Manzueta, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo Este, mediante el acta No. 223-020-01-2013-00352.

Según explicó el Ministerio Público, el tribunal declaró a Báez en estado de rebeldía al comprobar que no compareció a una audiencia pese a haber sido citado legalmente y sin presentar una justificación válida, conforme a lo establecido en los artículos 100 y 101 del Código Procesal Penal.

Detalles del proceso

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Como consecuencia de esa declaratoria, la jueza ordenó su arresto y le impuso impedimento de salida del país sin autorización judicial.

El imputado es procesado por presunta violación de los artículos 309-1, 309-2 y 305 del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, que sancionan la violencia de género, la violencia intrafamiliar y las amenazas de muerte.

El Ministerio Público informó que en las próximas horas Báez será presentado ante el tribunal de Santo Domingo Este que conoce el proceso penal en su contra.