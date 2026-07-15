En un emotivo llamado al deber, uno de 15 jueces juramentados por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) este miércoles instó a sus compañeros a ejercer su función con la dignidad de un "sacerdocio", ofreciendo un servicio a la ciudadanía "con el mayor estándar de calidad posible, con empatía y sensibilidad" hacia todos los que acudan a los tribunales buscando justicia.

Al emitir un discurso previo al del presidente de la SCJ, el joven Henry Alexis Sánchez de la Cruz, juramentado como juez de paz de Las Yayas, en Azua, enfatizó que la justicia debe servirse con independencia e imparcialidad, recordando que tras cada expediente no hay un número, sino "rostros humanos" que buscan respuestas urgentes a sus conflictos.

Sánchez de la Cruz obtuvo el mayor índice académico, de 98.89, durante los dos años de estudios y prácticas de la Escuela Nacional de la Judicatura.

"Entreguemos el corazón a esta misión y dignifiquemos la toga que portaremos, no porque represente privilegios algunos, sino por el peso del deber que descansa sobre nuestros hombros. Que allí donde nos corresponda intervenir, ofrezcamos siempre una respuesta oportuna y ajustada al derecho" Henry Alexis Sánchez de la Cruz Nuevo juez juramentado por la SCJ “

Los otros nuevos miembros de la judicatura son Rossy Cristal Díaz, jueza de paz de Cevicos; Rigelis Ramón Florentino Romero, juez de paz de Constanza; Scarlette Cáceres Ángeles, del juzgado de paz de Puerto Plata; Liselotte Díaz Martínez, juzgado de Paz de Montecristi.

También Rocío del Alba Espejo Hidalgo, jueza de paz de San Juan de la Maguana, Marcos Joan Abreu González, juez de paz de El Cercado; Roberto Adony Soto Santana, juez paz de Peralta, también de la provincia Azua, y Johann Francisco Reyes Suero.

Asimismo, Carolyn Denisse Bonilla Espino; Nathalia Sosa Nin, jueza de paz de Barahona; Miguel Ángel Otaño Montero, juez de paz de Monción; Ana Elena Moreno Santana, del juzgado de paz de Villa Vásquez; Enmanuel Ureña Ureña, juzgado de paz de Pedernales, y Brinda Marlenny Vargas Marte, jueza de paz de Independencia.

El grupo de nuevos jueces, que se sumarán a los más de 730 en ejercicio, forman parte del Grupo 1-2024 de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ). Empiezan la carrera de la judicatura con la función básica de los juzgados de paz de la jerarquización del Poder Judicial.

El acto de su juramentación se realizó con la presencia de todo el Pleno de la SCJ.

Molina: La toga será su armadura

El presidente de la SCJ, Henry Molina dijo que los nuevos magistrados deberán estar acompañados de tres principios, que son el de la igualdad, que borra distinciones entre cada ciudadano; el de la neutralidad y el de la responsabilidad.

"La toga de juez será su armadura. Que no les tiemble el pulso ante las presiones de la política, el clamor de las redes, las pasiones del momento, la hipocresía de los moralismos de ocasión. El que no esté de acuerdo con un fallo que lo recurra. Y punto" Henry Molina Presidente de la SCJ “

Los llamó también a no temer por fallos impopulares. "No vinimos a ser populares", dijo.

Ya tienen la práctica

Los nuevos miembros de la judicatura tienen la trayectoria de ser abogados en ejercicio y exmiembros de la Oficina Nacional de la Defensa Pública.

En su preparación para ser jueces, Molina explicó que estos participaron activamente en tribunales de primera instancia civil, contribuyendo al plan institucional de "cero mora", mientras que durante nueve meses se desempeñaron como jueces de paz suplentes en distintas jurisdicciones del país.

En sus últimos tres meses de formación colaboraron con la optimización del Registro Inmobiliario.

Según el presidente de la SCJ, la asignación de las plazas se realizó en estricto orden al mérito, conforme a las calificaciones finales obtenidas.