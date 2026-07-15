La SCJ juramenta e ingresa a la carrera judicial a 15 nuevos jueces y juezas

Juramentación de nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia. ( FUENTE EXTERNA )

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) juramentó este miércoles a quince nuevos profesionales egresados del Programa de Aspirantes a Jueces y Juezas correspondiente al Grupo 1-2024 de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).

En el acto de juramentación, también se realizó la entrega de despachos e ingreso a la carrera de los jueces.

De acuerdo a una nota de prensa, las palabras centrales estuvieron a cargo del presidente SCJ, Henry Molina, al referirse a la formación de los nuevos integrantes de la judicatura, Molina destacó que los quince aspirantes desarrollaron una intensa experiencia práctica durante su proceso formativo.

Asimismo, explicó que estos participaron activamente en tribunales de primera instancia civil, contribuyendo al plan institucional de "cero mora".

Indicó que durante nueve meses se desempeñaron como jueces de paz suplentes en distintas jurisdicciones del país, y los últimos tres meses de formación colaboraron con la optimización del Registro Inmobiliario.

Henry Molina precisó que la asignación de las plazas se realizó en estricto orden de mérito, conforme a las calificaciones finales obtenidas, garantizando transparencia, objetividad y reconocimiento al esfuerzo académico y profesional de cada egresado.

Durante el acto, el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito Pujols, ofreció las palabras de bienvenida y destacó que los 15 nuevos jueces y juezas han culminado un proceso exigente, construido sobre la base del estudio, disciplina, evaluación permanente y la vocación de servicio.

Palabras de agradecimiento

Manifestó que también es el inicio de una carrera judicial que espera sea larga, fecunda e íntegra.

En representación de los nuevos jueces y juezas, el magistrado Henry Alexis Sánchez de la Cruz, quien obtuvo el mayor índice académico de 98.89, pronunció las palabras de agradecimiento y exhortó a sus compañeros a asumir la magistratura con responsabilidad y vocación de servicio.

"Entreguemos el corazón a esta misión y dignifiquemos la toga que portaremos, no porque represente privilegio alguno, sino por el peso del deber que descansa sobre nuestros hombros. Que allí donde nos corresponda intervenir, ofrezcamos siempre una respuesta oportuna y ajustada a derecho; siempre teniendo presente que todo lo que somos es lo que vamos dejando detrás", expresó.