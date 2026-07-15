Imponen prisión preventiva a hombre acusado de matar su expareja en Villa Mella

Prisión preventiva contra Eric Antonio Gómez Torres, procesado por la muerte de Maydarlin Yuberki Acosta Almánzar, Villa Mella. ( ARCHIVO )

El juez de la Oficina Judicial de Servicios Atención Permanente de Santo Domingo Este, Leomar Cruz Quezada, impuso este miércoles tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre acusado de asesinar a su expareja el pasado 6 de julio, en un hecho ocurrido en el interior de su residencia, ubicada en el sector Buena Vista I de Villa Mella, en Santo Domingo Norte.

A medida fue impuesta contra Eric Antonio Gómez Torres, quien es procesado por el asesinato de Maydarlin Yuberki Acosta Almánzar.

De acuerdo a una nota de prensa del Ministerio Público, Gómez Torres está acusado de violar los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, sobre homicidio voluntario.

El acusado deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

Según el expediente presentado por el órgano acusador, el imputado discutió con la víctima para obligarla a seguir con la relación de ambos.

Investigación del caso

La nota refiere que la investigación del Ministerio Público indica que el encartado aprovechó la ausencia de sus hijos, quienes se encontraban en la casa de una de sus abuelas, para cometer el hecho.

"Luego, trató de ocultar el crimen, quedando los hechos grabados en vídeos de cámaras de seguridad del lugar", indica el documento.

Conforme el Acta de Levantamiento de Cadáver núm. 0111516, emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), como consecuencia de los constantes maltratos, la víctima resultó con lesiones mortales que le produjeron un traumatismo craneal.