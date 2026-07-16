Ada Ledesma, imputada en el fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa), fue favorecida con una variación de la prisión preventiva este jueves por el juez control de la investigación, quien se la modificó por arresto domiciliario y grillete electrónico.

La variación de la medida de coerción, según la fiscal Rosa Alba García, obedeció a razones de salud de la imputada, la que también deberá pagar una garantía económica de 20 millones de pesos a través de una compañía aseguradora y tendrá que presentarse mensualmente ante el fiscal investigador.

El juez de instrucción, Deiby Timoteo Peguero acogió la documentación presentada por la defensa de Ledesma, quien cumple prisión en la cárcel Najayo-Mujeres desde diciembre del pasado año.

Ledesma, quien fue suplidora de la ARS estatal, forma parte del grupo de diez imputados sometidos, hasta el momento, por el fraude de casi 16 mil millones de pesos y que encabeza su exdirector Santiago Hazim.

Hazim cumple 18 meses de prisión preventiva en la cárcel Las Parras junto a otro seis de los imputados.

Los otros tres, el empresario Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, tienen también arresto domiciliario desde el pasado mes de diciembre.

Hasta agosto para someter acusación

El Ministerio Público tiene hasta el próximo mes de agosto para someter la acusación del caso de corrupción, con expectativas de que se incluyan nuevos implicados por anunciarse un Senasa 2.0.

Se recuerda que en diciembre, el juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena, al dictar la coerción a los primeros diez imputados del caso, el domingo 15 de diciembre, otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para que presente la conclusión de su investigación sobre Santiago Hazim y compartes.