Latin Events solicita a Banreservas la retención de RD$108.7 millones de la JCE

La empresa estadounidense Latin Events, LLC solicitó a Banreservas la retención de 108,720,000 pesos sobre los fondos de la Junta Central Electoral (JCE), para ejecutar en República Dominicana una sentencia obtenida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por incumplimiento de contrato.

La notificación del embargo retentivo fue realizada mediante un acto de alguacil recibido por la entidad financiera este 16 de julio de 2026. La cifra solicitada corresponde al doble de la suma reclamada por la deuda y los intereses a la fecha.

El conflicto se originó en el marco de la serie de Águilas y Licey de noviembre de 2023, que se desarrolló en el estadio de los Mets, Citi Field de Nueva York.

El documento de la sentencia, homologada en el país el pasado 29 de junio, establece que la JCE firmó un acuerdo con Latin Events el 30 de octubre de 2023, por 1,000,000 de dólares para que esta empresa preste servicios en relación con una campaña de registro de votantes, dirigida a dominicanos residentes en Nueva York y estados vecinos.

El convenio contemplaba el pago de 600,000 dólares por: la impresión de 15,000 boletos del partido, el suministro de 20,000 almuerzos y la campaña publicitaria.

La empresa asegura que del millón adeudado, únicamente recibió pagos por 230,000, por lo que quedó pendiente un balance de US$770,000, además de impuestos.

Este jueves, el órgano comicial anunció que apelará, "por todas las vías judiciales que sean necesarias, nacionales e internacionales, la sentencia por no existir evidencia alguna donde conste la aprobación ni autorización por parte del pleno ni del presidente de la JCE para la adquisición de presuntos servicios que la parte demandante (Latin Events) alega fueron requeridos por la institución". Además de eso, sostienen que no fueron debidamente notificados.

Con base en esa decisión, la empresa procedió a notificar el embargo retentivo a Banreservas para procurar la inmovilización de fondos de la JCE. No obstante, el acto no indica si la entidad bancaria ha retenido recursos ni si se ha materializado el cobro de las sumas reclamadas.

Abogado dice que la sentencia es definitiva e irrevocable

El abogado de la sociedad comercial Latin Events, LLC, Julio Cury, sostuvo que la sentencia del tribunal norteamericano es definitiva e irrevocable, y ya fue homologada en la República Dominicana.

Advirtió que los argumentos que invoca en su defensa el órgano extrapoder en una nota de prensa difundida hoy, son de fondo, "por lo que debieron presentarse ante el tribunal federal de Nueva York".

"La discusión sobre si los 15,000 boletos, la publicidad adicional o cualquier otro rubro correspondían o no a lo pactado es, precisamente, el tipo de defensa que se ejerce compareciendo ante el tribunal apoderado", manifestó.

Indicó que la JCE optó por no comparecer, por lo que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dictó sentencia en rebeldía el 21 de noviembre del 2025, la cual devino definitiva e irrevocable al vencer el plazo de apelación sin que la JCE la interpusiera.

"Nada de lo que anuncia con alharaca cambiará el resultado. La JCE ya fue embargada, el duplo del dinero adeudado está resguardado, y lo que resta por discutir no es si se debe pagar, sino cuánto más por cada día de retardo. Hay que aprender a perder", expresó.

La demanda

Latin Events presentó una demanda por incumplimiento de contrato ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. De acuerdo con la sentencia, la JCE fue notificada del proceso, pero no compareció dentro del plazo correspondiente, lo que dio lugar a una sentencia en rebeldía emitida en noviembre de 2025.

La decisión dictada el pasado 6 de marzo de 2026, por el juez Kevin Castel, condenó al órgano electoral al pago de 838,337.50 dólares por daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual, además de 48,370.93 por concepto de intereses previos al juicio, así como los intereses generados con posterioridad hasta el pago total de la deuda.