El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre de 32 años, acusado de provocar la muerte de su expareja, una adolescente de 17 años.

El imputado, Jansel Manuel Cabrera Martínez, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en La Vega.

La víctima fue identificada como Lissett Noemí Almonte Peña, cuyo cadáver fue hallado con signos de violencia en un tramo de la avenida Circunvalación Norte, en Santiago.

Evidencias presentadas

El médico legista que examinó el cuerpo certificó que la adolescente fue estrangulada.

Para sustentar la solicitud de prisión preventiva, el Ministerio Público presentó el testimonio de un testigo y grabaciones de cámaras de seguridad que, según el órgano acusador, muestran al imputado en compañía de la víctima antes de su desaparición y del posterior hallazgo del cadáver.

El abogado de la defensa, Francisco Cárdenas, informó que su cliente ha permanecido en silencio desde que fue arrestado.

"Él está en shock todavía. En todo momento ha guardado silencio", expresó el defensor.

Mientras que los familiares de la víctima valoraron la decisión del tribunal y expresaron su confianza en que se aplique todo el peso de la ley contra el imputado.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima y el imputado mantuvieron una relación sentimental durante aproximadamente tres años, iniciada cuando la adolescente tenía 15 años y Cabrera Martínez 29.