No hay detenidos a dos años de la muerte de prospecto tras supuesta inyección para caballos

Fotografía de archivo de la madre y hermanos del prospecto del béisbol Ismael Ureña Pérez fallecido el 25 de junio del 2024. ( DIARIO LIBRE )

A dos años del fallecimiento del prospecto de béisbol Ismael Ureña Pérez, el equipo jurídico de la familia denunció que la investigación permanece sin personas detenidas ni sometidas a la justicia, pese a que la querella fue depositada el 18 de noviembre de 2024 ante el Ministerio Público.

El abogado de la familia, Russel Aracena, afirmó a Diario Libre que, aunque la amplia cobertura mediática del caso generó cambios en el debate legislativo sobre el suministro de sustancias veterinarias a menores de edad, el proceso judicial no ha registrado avances significativos.

"El impacto que lograron los medios permitió únicamente impulsar la inclusión en el nuevo Código Penal del tipo penal referente a 'la puya', como popularmente se le conoce, y al suministro de sustancias de uso exclusivo para animales, especialmente caballos, a personas o adolescentes que practican cualquier deporte", expresó.

No obstante, sostuvo que ese ha sido el único resultado concreto derivado de las denuncias realizadas por la familia.

Cuestiona actuación del Ministerio Público

Aracena aseguró que, desde la presentación formal de la querella, no ha existido voluntad institucional para impulsar la investigación.

"Entendemos que no ha existido intención ni voluntad por parte de la Procuraduría General de la República de darle curso a la querella depositada oportunamente el 18 de noviembre del año 2024. Todo fue una simple farándula", manifestó.

El jurista consideró que las evidencias aportadas por la familia y la situación de las víctimas no han recibido la valoración que, a su juicio, ameritan.

Recordó que, además del fallecimiento de Ismael Ureña Pérez, sus dos hermanos también habrían resultado afectados y, según afirmó, presentan secuelas relacionadas con los hechos denunciados.

Denuncian irregularidades

El abogado reiteró sus cuestionamientos sobre el manejo del expediente y aseguró que aún existen aspectos pendientes dentro de la investigación.

Entre ellos mencionó la presunta falta de emisión del certificado correspondiente por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), situación que, según dijo, fue denunciada oportunamente por la familia.

Aracena sostuvo que el problema no ha sido la ausencia de herramientas jurídicas para perseguir los hechos denunciados.

"No ha sido falta de ley ni de tipo penal. El Estado nunca ha estado en ausencia de mecanismos legales para hacer valer la ley; lo que ha faltado es voluntad", afirmó.

Critica reforma penal

El representante legal también cuestionó los argumentos de quienes sostienen que el endurecimiento de las penas resolverá los problemas de criminalidad.

A su juicio, cuando no existe voluntad institucional para aplicar la legislación vigente, las modificaciones legales, por sí solas, no garantizan justicia.

"Es una falacia decir que la inseguridad se debe únicamente a la falta de legislación. Cuando no existe voluntad para aplicar las leyes que ya existen, ninguna reforma resolverá el problema", expresó.

Agregó que, en esas condiciones, otorgar mayores facultades al Ministerio Público sin garantizar la aplicación efectiva de la ley podría terminar afectando principalmente a los sectores con menor poder económico y político.

Antecedentes

Ismael Ureña Pérez falleció en julio de 2024. El caso adquirió notoriedad nacional después de que sus familiares denunciaran que habría recibido sustancias veterinarias para mejorar su rendimiento como prospecto de béisbol, acusaciones que dieron lugar a investigaciones anunciadas por distintas autoridades.

En noviembre de ese mismo año, la familia presentó una querella formal y denunció presuntas irregularidades en el manejo de las pruebas forenses, además de solicitar la intervención de las autoridades competentes.

De acuerdo con la representación legal de la familia, hasta este 17 de julio de 2026 no se han producido detenciones ni sometimientos a la justicia relacionados con el caso.