Autopsia revela que hombre que pasó cinco días en destacamento falleció por leptospirosis

Miguel Antonio Valenzuela permaneció cinco días detenido en un destacamento de San Cristóbal y tras ser liberado debió ser ingresado a un hospital donde falleció. ( FUENTE EXTERNA )

La Fiscalía de San Cristóbal investiga el fallecimiento de Miguel Antonio Valenzuela, de 44 años, quien murió tras permanecer cinco días detenido en un destacamento de esa provincia. Adelantó que, como parte de sus diligencias, recibió un informe preliminar de la autopsia, la cual establece que la causa estuvo vinculada a una leptospirosis que le provocó trombocitopenia, una condición caracterizada por niveles anormalmente bajos de plaquetas en la sangre.

Los familiares denunciaron la pasada semana que Valenzuela había fallecido por golpes que habría recibido en el destacamento.

El presidente Abinader reaccionó de que esperarían la conclusión de las investigaciones sobre el caso.

Su detención hasta su puesta en libertad

Según una comunicación de prensa de la Procuraduría General, Valenzuela fue arrestado el pasado 8 de julio de 2026, en horas de la tarde, por agentes de la Policía Nacional que lo sorprendieron realizando rifas clandestinas con un verifone.

Indicó que los agentes lo trasladaron al Destacamento de la Compañía 17 de San Cristóbal. El 10 de julio los familiares del arrestado acudieron a visitarlo al destacamento policial.

Luego, el pasado día 13 de julio, Valenzuela fue trasladado al Palacio de Justicia de San Cristóbal, en donde fue puesto en libertad.

Al salir del tribunal, luego de obtener la libertad, Valenzuela expresó sentirse sin fuerzas, razón por la que sus familiares lo trasladaron al Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina de esa provincia.

La Fiscalía de San Cristóbal explicó que, como parte de la investigación del caso, recurrió a Patología Forense, entidad que emitió un informe.

Los resultados establecen que en el hospital y durante su atención médica, Valenzuela presentó "disnea, rash (dificultad para respirar y erupción cutánea) generalizada, petequias (puntos rojos en la piel) y hemorragia conjuntival, motivo por el cual fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, presentando a las 11:20 de la noche un paro cardiorrespiratorio que no pudo ser revertido".

La Procuraduría afirma que Patología Forense explicó que en la realización de la autopsia encontró "alteraciones orgánicas propias de un proceso patológico inflamatorio".

Detalla que se realizó una prueba de reacción en cadena de la polimerasa, mediante el método de Elisa positiva para leptospirosis, identificando el agente que influyó en el inicio de la cascada de eventos que llevaron al deceso de Valenzuela.

Sostiene que la fiscalía explica que la dependencia del Ministerio de Salud Pública "aporta como causa básica de muerte un proceso infeccioso bacteriano por un agente detectado mediante las pruebas de laboratorio".