La Procuraduría despliega operativo contra fraude eléctrico en Azua y Peravia

Uno de las inspecciones a un local comercial de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) para verificar que no haya fraude eléctrico. ( FUENTE EXTERNA )

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) ejecutó un operativo de fiscalización en sectores de las provincias de Azua y Peravia, en donde, afirma, detectó “múltiples anomalías” y procedió a levantar actas por conexiones irregulares y clandestinas.

La coordinación general del operativo estuvo a cargo de los procuradores generales de corte Eusevio Corcino Alcántara y Ángel Augusto Arias Méndez.

Según una comunicación de prensa, las acciones buscan garantizar que el servicio eléctrico se distribuya bajo los márgenes de la ley, protegiendo tanto la estabilidad del suministro como a los ciudadanos que cumplen con el pago regular de su consumo.

Exhortan no incurrir en el fraude

Llamaron a los ciudadanos y a los comercios a que eviten incurrir en el fraude eléctrico.

“Desde la Pgase, estamos firmemente comprometidos con la persecución penal de este tipo de conductas”, declaró el procurador general de corte José Aníbal Carela, titular interino de la Pgase, quien, también, advirtió que no permitirán que se debilite el sistema energético a través de la ilegalidad.