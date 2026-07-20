Ministerio Público apela el perdón judicial a Wander Franco por caso de abuso infantil

En esta imagen de archivo, Wander Franco, y a su frente, Martha Vanessa Chevalier, madre de la manor, quien ha sido condenada en los dos juicios de fondo a 10 años de prisión ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio Público apeló este lunes el perdón judicial que favoreció al pelotero Wander Franco en un segundo juicio, pese a que fue hallado culpable de abuso infantil de una menor de 14 años de edad.

En el recurso de apelación, ante el Departamento Judicial de Puerto Plata, los fiscales arguyen que el perdón judicial "no aplica" para un "caso grave de abuso infantil".

Se recuerda que en los dos juicios que se ha conocido contra el campocorto, los seis jueces han declarado culpable a Franco.

En el primer juicio de fondo recibió una sentencia de dos años de cárcel suspendidas, bajo condiciones, y en un segundo se le eximió de la prisión por considerar los últimos tres magistrado que el acusado fue una víctima colateral de la madre de la menor de 14 años con la que tuvo una relación de pareja que para la ley es una violación sexual.

La instancia de la apelación fue sometida por el fiscal titular de Puerto Plata, Kelmi Duncan, y la de corte, Ramona Nova, y por los procuradores fiscales Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán.

No se apeló la sentencia a 10 años de prisión por explotación sexual y lavado de activos contra la madre de la menor que fue abusada por el jugador de las Grandes Ligas.

Madre condenada a 10 años

En el primer juicio, que la corte anuló, Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor, fue condenada a 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, tras ser hallada culpable de explotación sexual comercial y lavado de activos, decisión que fue ratificada por el segundo proceso.

Los tres jueces del segundo juicio, José Ramón Núñez, Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, sostuvieron que Franco fue víctima colateral porque fue extorsionado por Chevalier que se benefició con la explotación sexual de su hija.