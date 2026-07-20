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prisión preventiva mujer hija
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Solicitan prisión preventiva para mujer acusada de matar a su hija en el Batey Bienvenido

La audiencia está pautada para este martes 21 de julio al medio dia

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    Solicitan prisión preventiva para mujer acusada de matar a su hija en el Batey Bienvenido
    Imagen ilustrativa. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio Público solicitó este lunes la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, para una mujer imputada de quitarle la vida a su hija, de 10 años de edad, en un hecho ocurrido el pasado sábado en el Batey Bienvenido, de Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.

    La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa jurisdicción fijó la audiencia para este martes 21 de julio al mediodía, luego de que el Ministerio Público depositara la instancia ante el tribunal con la solicitud de la medida privativa de libertad contra la imputada, refiere una nota de prensa.

    La investigación, a cargo del fiscal Manuel Medrano, establece que la imputada habría utilizado una herramienta eléctrica para ocasionarle la muerte a su hija mientras ambas se encontraban solas en una habitación de la vivienda.

    RELACIONADAS

    Muerte de la menor

    La niña había resultado herida el pasado sábado durante un hecho ocurrido en la vivienda donde residía junto a su madre.

    El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que la menor recibió asistencia médica de emergencia luego de presentar una herida cortante en el cuello. Sin embargo, falleció mientras era atendida por el personal médico.

    Antecedentes de la madre

    De acuerdo a informaciones ofrecidas por la Policía Nacional, la madre de la niña presenta antecedentes de tratamiento por una condición de salud mental y estaba bajo licencia médica desde 2023. Dicha situación será incorporada al proceso investigativo conforme a la ley y al debido proceso.

    La institución confirmó que la mujer es miembro de la Policía Nacional, aunque se encontraba inhabilitada para prestar servicios.

    La Policía Nacional y el Ministerio Público deberán establecer si el historial médico de la detenida tuvo alguna relación con el hecho, así como determinar las responsabilidades correspondientes.

    Mediante una nota de prensa, el Ministerio Público solicitó la imposición de la medida al establecer con diferentes evidencias que la mujer violó los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la menor de edad y del Estado dominicano.

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