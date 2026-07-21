La sargento de la Policía Glenny Tellería Alberto, de 43 años, padecía problemas psiquiátricos y debido a esa condición recibía tratamiento médico y el cuidado permanente de su familia, aseguró este martes su abogado.

Tellería Alberto está imputada de haber quitado la vida a su hija de 10 años con un arma blanca el pasado sábado, en la vivienda familiar ubicada en el Batey Bienvenido de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.

Su abogado, Yan Carlos Martínez, pidió a los medios de comunicación solidarizarse con los parientes de la acusada y crear conciencia sobre las enfermedades mentales que afectan a muchos dominicanos.

La imputada estaba de licencia médica desde hace tres años, según las autoridades, por su condición de salud mental.

Jueza la envía a pabellón psiquiátrico

Martínez habló al salir de la audiencia en la que la jueza Cecilia Toribio envió al pabellón psiquiátrico de la cárcel de Najayo, por tres meses, como medida de coerción, a Tellería Alberto.

Había sustraído arma blanca en un descuido

Según el documento la solicitud de medida de coerción contra Glenny Tellería Alberto, esta utilizó una pulidora que había sustraído a su hermano para herir mortalmente a su hija de 10 años.

En su testimonio a las autoridades, Tony Alexander Eusebio Rodríguez reveló que puso la herramienta "al lado donde estaba sentado" en el patio y en un descuido su hermana "la cogió".

Había llevado la pulidora del taller donde trabajaba para avanzar un trabajo pendiente.

Sostuvo también que la sargento Glenny Tellería Alberto fue diagnosticada con problemas psiquiatrico, desde hace dos años, tiempo que llevaba de licencia médica de la Policía Nacional.

Fue quien vio escena

Tony Alexander Eusebio Rodríguez fue también la persona que halló a su hermana sujetando a la niña con sus piernas, en la cama y cortándole el cuello.

Estaba en el patio y acudió tras escuchar los gritos de la menor, detalla la medida de coerción.

"Por lo que procedió a empujar a su hermana, cargó a la niña" y la trasladó a la clínica, cuyos médicos determinaron que había fallecido.

Tiene otro niño

Tellería Alberto tiene un niño, además de la hoy occisa, contra quienes nunca había atentado, dijo su hermano.

Sin embargo, "en dos ocasiones intentó suicidarse", añadió.