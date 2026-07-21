La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, Cecilia Toribio, impuso este martes tres meses de prisión preventiva contra la sargento mayor de la Policía Nacional, Glenny Tellería Alberto, de 43 años, acusada de quitarle la vida a su hija de 10 años.

La medida deberá ser cumplida en el Pabellón Psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, mientras el Ministerio Público continúa la investigación del caso.

La decisión fue adoptada varios días después del hecho ocurrido en el sector Batey Bienvenido, en Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste, donde la menor perdió la vida.

Defensa alega diagnóstico psiquiátrico

Al salir de la audiencia, el abogado de la imputada afirmó que su representada recibía tratamiento por problemas de salud mental desde hace varios años.

"La sargento Glenny Tellería Alberto estaba padeciendo desde aproximadamente el año 2022 un diagnóstico de depresión mayor, entre otros aspectos psiquiátricos que estaban bajo tratamiento, cuidado permanente y supervisión de su familia", expresó Yan Carlos Martínez.

El jurista sostuvo que Tellería Alberto se encontraba bajo el cuidado de sus familiares y pidió comprensión ante la tragedia.

"Estas son cosas que nadie quiere que pasen. Ninguna familia está preparada para enfrentar una situación como esta, independientemente de la clase de familia que sea", manifestó.

Lo que sostiene el Ministerio Público

Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, el hecho ocurrió la tarde del pasado sábado en la vivienda familiar ubicada en el Batey Bienvenido.

En el documento, el hermano de la imputada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez, declaró que corrió hacia una de las habitaciones tras escuchar los gritos de su sobrina.

De acuerdo con su testimonio, encontró a su hermana en sus rodillas el cuerpo de su propia hija sobre la cama mientras le cortaba el cuello con una pulidora.

Herramienta utilizada y antecedentes médicos

El tío de la niña explicó a las autoridades que ese mismo día había llevado desde el taller donde trabaja una pulidora con la intención de realizar un trabajo en la vivienda.

Según Eusebio Rodríguez, dejó la herramienta dentro de la casa y, en un momento de descuido, la imputada la tomó.

El hermano de la agente también indicó que Tellería Alberto había sido diagnosticada con trastornos psiquiátricos hacía aproximadamente dos años, razón por la cual se encontraba con licencia médica de la Policía Nacional.

Aseguró que nunca antes había agredido a sus hijos —además de la menor fallecida tiene otro hijo—, aunque afirmó que en dos ocasiones anteriores habría intentado quitarse la vida.