Al hablar a través de su abogado, el creador de contenidos Ángel Martínez admitió que ha "lesionado" al exministro de Educación Roberto Fulcar, por lo que adelantó tienen la intención de llegar a un acuerdo en la demanda por difamación e injuria que le interpuso el exfuncionario.

"Entendemos que quizás el señor Ángel Martínez, que ha estado investigando ciertos procesos, ha lesionado de manera inintencionada al señor Roberto Fulcar y eso lo vamos a ir aclarando", dijo Julio César Paredes, representante legal de Martínez.

En tanto que Martínez corroboró el acuerdo y dijo que "en la política todo es válido".

"Nosotros estamos tratando de llegar a un acuerdo con el señor Fulcar, a quien le extiendo mi saludo de esta tribuna. Y sí, somos personas que entendemos la situación y queremos en verdad suavizar lo que está pasando en este caso" Ángel Martínez Creador de contenidos en redes sociales “

La audiencia de este miércoles se aplazó para el 19 de agosto por la Cuarta Sala Penal tras acogerse una solicitud de Paredes quien dijo que no conoce bien el expediente de la acusación de Fulcar a su cliente.

"La audiencia fue pospuesta porque no teníamos conocimiento del expediente. Lo solicitamos al tribunal y estamos en espera de que nos entreguen copia del mismo. De igual tenemos intención de llegar a una solución alternada del conflicto. " Julio César Paredes Abogado de Ángel Martínez “

Casos por difamación

Martínez ha sido condenado en primera instancia en dos demandas por difamación e injuria.

El pasado mes de mayo fue sentenciado a seis meses de prisión a ser cumplida, por su edad de más de 70 años, en el centro de Haras Nacionales por agraviar a la exviceministra de Cambio Climático de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán. También se le impuso pagar indemnización de 10 millones de pesos.

Asimismo, se dictó seis meses de prisión suspendida por la demanda que le interpuso el diputado Sergio (Gory) Moya.

La sentencia emitida por el caso de De Camps no se ha ejecutado porque debe ser confirmada por otros tribunales de instancias superiores.

El "detective Angel", como se hace llamar Ángel Martínez en su plataforma de Youtube enfrenta también otro juicio por el mismo delito cuya acusadora es la ministra Faride Raful. La audiencia de ese proceso está pautada para le próximo día 30 de este mes de julio.