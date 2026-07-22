Condenan a 30 años a expolicía por matar a su esposa y a su suegra en La Vega

La joven Meylin Ariany Marte Rodríguez, y su madre Marisela Rodríguez Marte, quienes fueron asesinadas por el exteniente. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Vega condenó a 30 años de prisión al ex segundo teniente de la Policía Nacional Juan Luis Jiménez Adames, hallado culpable del asesinato de su pareja, Meylin Arianny Marte Rodríguez, de 26, y de su suegra, Marisela Rodríguez Marte, de 51 años.

El Ministerio Público demostró durante el juicio que el exoficial cometió el doble feminicidio el 19 de enero, cuando atacó a tiros a ambas mujeres y también hirió de bala a Franklin Ruiz Inoa, empleado de la familia.

Tras cometer el doble crimen, Jiménez huyó de la escena en su vehículo, el cual fue encontrado abandonado en el municipio Villa Altagracia, de la provincia San Cristóbal.

Permaneció prófugo hasta ser localizado y arrestado por las autoridades para enfrentar el proceso judicial.

Durante el conocimiento del caso, el órgano acusador presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales que fueron acogidas por el tribunal, las cuales establecieron la responsabilidad penal del acusado.

Con base en esas evidencias, los jueces impusieron la pena máxima de 30 años de prisión, que el condenado deberá cumplir en el centro penitenciario que determine la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).

Impacto en la comunidad

El doble feminicidio causó conmoción en La Vega y en el resto del país por la violencia del hecho y porque las víctimas eran conocidas en su comunidad.

Con esta sentencia concluye una de las principales etapas del proceso penal contra el exoficial, mientras los familiares de las víctimas esperan que la condena represente justicia por las muertes de Marisela Rodríguez Marte y Meylin Arianny Marte Rodríguez.