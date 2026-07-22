Dictan 30 años de prisión a hombre que mató un vigilante durante asalto a estación combustible

El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 30 años de prisión a un hombre que mató a un vigilante durante un asalto perpetrado contra una estación de expendio de combustible ubicada en la carretera Mella, en el sector San Luis, municipio Santo Domingo Este, informó este miércoles el Ministerio Público.

El condenado, José Marino Guerrero, alias "el Rubio", fue hallado culpable de quitarle la vida a Antonio Javier Aybar, por lo que deberá cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.

El órgano persecutor explicó, mediante una nota de prensa, que el expediente, instrumentado por el fiscal investigador Jesús Manuel Núñez, establece que los hechos ocurrieron la madrugada del 2 de marzo de 2025.

Detalla que ese día, Guerrero se presentó, junto a dos hombres identificados únicamente como Cristopher y Argenis, quienes permanecen prófugos, en la estación de combustible, donde sometieron y ataron a la víctima, quien se desempeñaba como vigilante.

Añade que, antes de emprender la huida, los agresores dispararon contra Javier Aybar, provocándole la muerte por herida de bala.

Sentencia

La nota dice que durante el juicio, el Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Ana Basora, demostró ante el tribunal la responsabilidad penal del procesado, quien violó los artículos 265, 266, 295, 304, 379 y 381 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores, el asesinato y el robo agravado, así como los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La sentencia fue dictada por las juezas Josefina Ubiera Guerrero, presidenta del tribunal, y Ana Miledys Taveras, junto al juez Isaías R. Martínez, integrantes del Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este.

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