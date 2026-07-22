Condenan a 10 años de prisión a hombre por intento de feminicidio

El hombre ocasionó graves lesiones a su pareja, quien tuvo que recibir asistencia médica en un centro de salud. ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal condenó a 10 años de prisión a un hombre que intentó matar a su expareja durante un hecho de violencia intrafamiliar agravada ocurrido en el municipio Hondo Valle, provincia Elías Piña.

Según las investigaciones, el hecho ocurrió la noche del 10 de abril de 2024, cuando el condenado, identificado como Fernelis Medina Encarnación, irrumpió en la vivienda de la víctima, la tomó por el cuello, le cubrió la boca y la llevó hacia la parte superior de la residencia.

De acuerdo con las pesquisas realizadas por la fiscal Luisa de la Rosa, en ese lugar el hombre agredió a su excónyuge con un arma blanca tipo machete, causándole heridas en el lado izquierdo del rostro, en un dedo de la mano izquierda y en la espalda.

El Ministerio Público (MP) informó que, como consecuencia de las lesiones, la víctima fue ingresada en un centro médico, donde, mediante un certificado médico legal, se estableció que presentó trauma craneoencefálico leve, fractura de la región frontal del cráneo y traumatismos múltiples.

Dichas lesiones fueron calificadas de pronóstico reservado y requirieron tratamiento especializado, además de seguimiento por parte del área de neurocirugía.

Proceso judicial

Durante el juicio, el órgano persecutor, representado por la fiscal litigante Angelina Valdez Cabrera, demostró que Medina Encarnación actuó en violación de varios artículos del Código Penal Dominicano sobre violencia de género e intrafamiliar, así como de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El condenado cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Elías Piña.