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Dictan tres meses de prisión contra dos hermanos acusados de matar a delivery en Santiago

Las investigaciones por el crimen incluyen a un adolescente de 16 años como presunto implicado

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Dictan tres meses de prisión contra dos hermanos acusados de matar a delivery en Santiago
El tribunal dispuso que los dos imputados cumplan la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres. (FUENTE EXTERNA)

Un tribunal de Santiago impuso este martes tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra dos de los tres hermanos que son acusados de causar la muerte a un repartidor de un negocio de comida rápida. 

La decisión fue adoptada por la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, Estefany Santiago, quien envió a prisión a Eudis Martínez Henríquez, alias "el Pana", de 21 años, y a Anneudy Rafael Cabrera Henríquez, alias "Cocote", de 19.

Por el mismo caso también es procesado un adolescente de 16 años, cuyo expediente es conocido por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes.

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La víctima mortal es Joel Heredia, de 24 años de edad.

El delivery falleció a consecuencia de una herida de arma blanca en el cuello durante un incidente registrado el sábado 11 de julio en un establecimiento de comida donde laboraba como repartidor.

El negocio está ubicado en el sector Hato Mayor, en la parte este del municipio de Santiago de los Caballeros.

El tribunal dispuso que los dos imputados cumplan la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.