Nuevamente recesan el juicio de fondo contra Jean Alain Rodríguez

El exprocurador Jean Alain Rodríguez en la audiencia del miércoles 22 de julio del 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recesó para el próximo lunes, a las 9:00 de la mañana, la continuación del juicio de fondo contra al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y otros imputados, por presuntamente malversar más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020.

La decisión fue adoptada por las juezas Claribel Nivar, presidenta del tribunal, junto a Clara Castillo y Yissell Soto, para que la defensa técnica de Rodríguez prepare un incidente de extinción de la acción pública planteado durante la audiencia de este miércoles.

En la próxima audiencia, el tribunal otorgará a la defensa un plazo de dos horas para presentar los argumentos que sustentan el incidente en la próxima audiencia.

Durante la vista de hoy, el abogado de Jean Alain, Carlos Balcácer, sostuvo que necesitaba una jornada completa, equivalente a ocho horas, para desarrollar los fundamentos de la solicitud.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/fe201254-3272-46e0-859a-6b74a0fa6ed2-300e312d.jpg El abogado Carlos Barcácel, representante del exprocurador Jean Alain Rodríguez. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Solicitud de aplazamiento

Previamente, la defensa de Jonathan Loanders Medina Reyes había solicitado el aplazamiento de la audiencia debido a que el imputado presentaba problemas estomacales. Según explicó su abogado, Medina Reyes permanecía en un área de emergencias desde las 9:00 de la mañana y no se encontraba en condiciones de asistir al tribunal.

No obstante, las juezas decidieron mantener la audiencia durante 20 minutos para que el Ministerio Público iniciara la presentación de las acusaciones correspondientes al juicio de fondo y luego disponer un receso.

Antes de que la parte acusadora presentara su discurso de apertura, la defensa de Jean Alain Rodríguez interpuso el incidente de extinción de la acción pública.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/6f50adea-38ad-45e8-9496-e02a46136066-e35f46a7.jpg Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, interviene en la audiencia. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

La magistrada Claribel Nivar autorizó que el planteamiento fuera conocido antes de la intervención del Ministerio Público. Y, al excederse el tiempo inicialmente previsto para la audiencia, el tribunal dispuso el receso hasta el próximo lunes.

La defensa sostiene que el caso está extinguido

Al concluir la audiencia, el abogado Carlos Balcácer afirmó que el proceso penal se encuentra extinguido debido al tiempo que, según dijo, tomó el Ministerio Público para desarrollar la investigación.

"Al margen de esos dos años, pidieron prórrogas, pidieron declaración del caso complejo, que lo duplica, y también hubo que intimarlos porque tampoco cumplieron con la fecha de la prórroga", expresó Balcácer.

Asimismo, aseguró que las decisiones emitidas por los distintos tribunales que han conocido el expediente establecen que la defensa de Jean Alain Rodríguez no ha provocado aplazamientos durante el proceso.

Jean Alain defiende su actuación

El exprocurador sostuvo que la mayoría de los recursos presentados fueron remitidos para ser conocidos durante el juicio de fondo.

Aclaró que nunca ha intentado evadir el proceso judicial y afirmó que ha asistido a todas las audiencias, "dando la cara y contestando".

El exprocurador recordó que el proceso comenzó el 21 de agosto de 2020 y afirmó que ya supera el plazo máximo de cuatro años que, según dijo, establece la ley.

"Son seis años de arbitrariedades y el pueblo dominicano, los jueces, han visto, ha conocido cómo es el Ministerio Público, cómo el Estado se ha comportado con un servicio (refiriéndose a él mismo), y ha sido un proceso lleno de venganza, lleno de ocultar pruebas y de dilatar ellos el proceso", manifestó Rodríguez.

También aseguró que cuentan con tres sentencias que, según dijo, establecen que fue el Ministerio Público, y no la defensa, quien dilató el proceso.

"Veintidós mil personas han recibido la extensión del proceso en los últimos doce años, pero a Jean Alain Rodríguez tiene que ser diferente. ¿Soy diferente yo a otros?", cuestionó.

El Ministerio Público

El Ministerio Público estuvo representado por el director de Persecución, Wilson Camacho.

"La razón fundamental por la que Jean Alain huye al conocimiento de este proceso es porque él sabe que será asediado por las pruebas que tiene el Ministerio Público en la medida en que las mismas se produzcan en el tribunal", dijo Camacho, antes de que la audiencia se reprogramara para la tarde.

Los demás acusados Además de Jean Alain Rodríguez, el expediente incluye al exdirector administrativo de la Procuraduría General de la República, Jonnathan Rodríguez Imbert; al exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; al exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y al exencargado de la División de Compras de la Procuraduría General de la República, Jonathan Loanders Medina Reyes.