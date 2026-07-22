El Ministerio Público (MP) continúa las investigaciones por la muerte de la joven Angélica Geraldine Hernández, ocurrida en marzo de este año durante una cirugía estética en una clínica de Santiago.

Como parte de las investigaciones, representantes del órgano acusador han interrogado en los últimos días a al menos a seis personas vinculadas al caso.

El más reciente en comparecer ante las autoridades fue el administrador de la clínica Diosa, centro de salud donde ocurrió el hecho.

La entrevista se llevó a cabo en la Fiscalía que opera en la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, ubicada en los terrenos del antiguo Aeropuerto del Cibao.

El abogado de la clínica, Rolando Cárdenas, explicó que la comparecencia del administrador se realizó de manera voluntaria para ofrecer informaciones relacionadas con la administración del centro y su habilitación.

El jurista indicó que, en su presencia, han sido entrevistadas alrededor de seis personas, entre ellas anestesiólogos, un asistente, el médico que realizaba la cirugía y, previamente, el doctor Juan Óscar Polanco.

El abogado sostuvo que el administrador del centro no tiene responsabilidades clínicas.

Indicó que la investigación busca determinar si existió una presunta mala práctica médica.

Asimismo, señaló que la defensa aún no ha recibido el informe de autopsia ni ha tenido acceso al expediente de la investigación, pese a que solicitó la carpeta fiscal.

El caso

Angélica Geraldine Hernández murió mientras era sometida a una liposucción en la clínica Diosa, ubicada en el sector Los Jardines Metropolitanos de Santiago.

Hasta el momento, no se han producido arrestos ni sometimientos a la justicia.