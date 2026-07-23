Aplazan medida de coerción contra acusados de asaltar una joyería en Santiago

Parte de las evidencias incautadas a los detenidos por el robo en joyería en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Santiago aplazó para mañana, viernes, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la medida de coerción contra los cinco jóvenes acusados de asaltar una joyería.

El aplazamiento fue solicitado por la defensa de los imputados, debido a que varios de ellos son residentes de San Francisco de Macorís y aún no contaban con todos los presupuestos ni los documentos necesarios para sustentar su arraigo.

De su lado, el Ministerio Público indicó que no se opuso al aplazamiento, al señalar que la defensa solicitó más tiempo para preparar los elementos de arraigo que presentará durante la audiencia.

Los imputados son Marcos José García de la Cruz, Andy José Castillo Jiménez, Delvison Luis Restituyo Mejía, Ever Isaac Burgos García y José Efrain Felipe Espinal.

Todos fueron arrestados minutos después del hecho, tras un operativo policial que permitió interceptar el vehículo en el que escapaban en el sector La Gallera.

Evidencias ocupadas

Durante la intervención, los agentes ocuparon dinero en pesos y dólares, además de 4,895 gramos de plata, cuatro aretes de plata, cuatro teléfonos celulares, guantes, pasamontañas y una pistola sin documentación, la cual habría sido utilizada para cometer el robo.

El Ministerio Público les atribuye, de manera provisional, violaciones a los artículos 265, 266, 379 y 386-2 del Código Penal Dominicano, relacionados con asociación de malhechores y robo agravado.