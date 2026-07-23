Una partida de billar terminó en un homicidio y una condena a 20 años de prisión

Vista de la fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Lo que comenzó con una discusión entre dos hombre por el resultado de una apuesta durante una partida de billar terminó con la muerte de una persona y una condena.

A más de un año del hecho, los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenaron a 20 años de prisión a Maicol Beltré por la muerte de Juan Carlos González Patiño (Pupi), ocurrida el 22 de febrero de 2025 en la calle El Progreso del sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte.

La pena deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

El Ministerio Público informó, a través de una nota de prensa, que la sentencia fue dictada luego de que el tribunal analizara las pruebas presentadas contra Beltré, quien fue hallado culpable del hecho.

De acuerdo con el expediente instrumentado por el fiscal investigador Wilson Díaz, Beltré y González Patiño se enfrentaron en una discusión por el resultado de una apuesta realizada durante una partida de billar.

Según la acusación, tras la intervención de varias personas que se encontraban en el lugar, el condenado abandonó el establecimiento y esperó a que la víctima saliera. Posteriormente, ambos volvieron a enfrentarse, momento en el que Beltré le disparó a González Patiño, provocándole la muerte.

Acusación

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Ana Basora, solicitó una condena de 30 años de prisión y presentó pruebas que, según la acusación, demostraron la responsabilidad penal del imputado.

La Fiscalía indicó que Maicol Beltré violentó los artículos 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal Dominicano, relacionados con homicidio voluntario, premeditación y asechanza, así como a los artículos 63 y 66 de la Ley 631-16, sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.