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abuso sexual adolescente Yamasá
abuso sexual adolescente Yamasá

Condenan a cinco años de prisión a hombre por abusar sexualmente de una menor

José Manuel Núñez, de 22 años, fue declarado culpable de abusar sexualmente de una adolescente de 13 años en Yamasá, Monte Plata

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    Condenan a cinco años de prisión a hombre por abusar sexualmente de una menor
    El procesado se aprovechó de la inocencia de la víctima para abusar de ella. (FUENTE EXTERNA)

    Un tribunal condenó a cinco años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de una adolescente en el municipio Yamasá, de la provincia Monte Plata.

    La sentencia fue dictada en contra de José Manuel Núñez (Culi), de 22 años, quien fue declarado culpable de cometer los hechos en perjuicio de la menor de 13 años de edad.

    El procesado deberá cumplir prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Monte Plata, luego de que el Ministerio Público (MP), representado por el procurador fiscal José del Carmen García, demostrara su culpabilidad.

    Detalles de la investigación

    El expediente acusatorio explica que el encartado se valió de la inocencia de la víctima para llevarla a unos matorrales próximos a su vivienda y abusar sexualmente de ella.

    Según la investigación, Núñez aprovechaba los momentos en que la adolescente se encontraba sola en su casa para invitarla al referido lugar. 

    • El expediente, además sostiene, que el agresor le pedía a la víctima que no hablara sobre lo sucedido con nadie, después de cometer los hechos.

    La sentencia fue emitida por las juezas Hilda Nieves Sánchez Luna, Johanna Giselle Reyes Moquete y Carmen Daniela Araujo Rivas, del Tribunal Colegiado de Monte Plata.

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