El tribunal que conoce la apelación a la decisión de no enviar a juicio de fondo a Jean André Pumarol —el joven que mató a una mujer de 70 años e hirió a otros vecinos en un condominio de Naco— aplazó para el 6 de agosto el fallo de su sentencia.

La presidenta de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, dijo que desde la Secretaría "no fue posible tener la sentencia lista para el día de hoy".

Al salir de la corte, una hija de la señora Yolanda Handal Abugabir, dijo que no desistirá de que con el caso de su madre se haga justicia.

Carolyn Taveras sostuvo entre lágrimas que su madre no fue ultimada en la calle, sino en su propia casa.

Asimismo, señaló que, a diferencia de este caso, otros imputados que también alegan problemas mentales sí cumplen prisión en cárceles.

Por su parte, Miguel Valerio, abogado de la familia de la víctima, criticó que el proceso contra Pumarol ha sido la excepción, al haber llegado únicamente hasta la fase preliminar sin ser enviado a juicio tras ser favorecido con un auto de no ha lugar.

Valerio manifestó además que, al no tener ninguna medida de coerción, el imputado tampoco tiene la obligatoriedad de asistir a los tribunales, como ocurrió en el día de hoy.

El fallo que se busca dejar sin efecto fue emitido por el juez Deivy Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien rechazó enviar a juicio de fondo al joven, al argumentar el magistrado que al momento de herir de gravedad a las víctimas este estaba bajo un cuadro sicótico.

El hecho

Pumarol atacó a las víctimas el miércoles 23 de julio de 2025, alrededor de las 4:00 de la tarde, en el Condominio Naco Dorado IV, agresión que dejó como resultado la muerte de Yolanda Handal Abugabir, de 70 años, dentro de su apartamento, al cual el victimario tocó y se le abrió la puerta.

También causó lesiones a al menos cinco personas, entre ellas a su padre, y a la doméstica de Yolanda Handal.